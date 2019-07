Am helllichten Tag sind Unbekannte in ein Wohnhaus in Varrel eingedrungen (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Varrel. Unbekannte Täter sind am Montag in der Zeit von 9.15 Uhr bis 11.25 Uhr in ein Wohnhaus an der Varreler Landstraße in Varrel eingedrungen. Sie gelangten durch ein Fenster an der Rückseite des Hauses ins Innere, wie die Polizei schildert. Mit etwas Bargeld und Schmuck haben sich die Täter dann unerkannt aus dem Staub gemacht.