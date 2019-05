In Leeste ist eingebrochen worden. (Daniel Maurer/DPA)

Weyhe-Leeste. Bereits in der Nacht zum vergangenen Freitag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Leeste eingedrungen, wie die Polizei jetzt mitteilt. Sie gelangten durch eine Terrassentür in das Gebäude. Letztlich entwendeten die Täter Bargeld und einen Autoschlüssel. Mit diesem konnten sie einen Wagen, der am Fahrbahnrand geparkt war, stehlen. Dies wurde am Freitag gegen 6 Uhr entdeckt. Über das sonstige Diebesgut und den Schaden liegen keine weiteren Erkenntnisse vor, heißt es.