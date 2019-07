Die Polizei hofft auf Hinweise (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Brinkum. Ein Mähroboter ist irgendwann zwischen Dienstag, 20.40 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr, vom Gelände des Toom-Baumarktes an der Gottlieb-Daimler-Straße in Brinkum-Nord gestohlen worden. Ein noch unbekannter Täter begab sich über die Umzäunung auf das Areal, beschädigte eine Scheibe des Gartencenters und nahm den Mähroboter daraus mit, wie die Polizei den Hergang schildert. Über eine auf dem Außengelände befindliche Leiter verließ er das Grundstück wieder. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Weyhe telefonisch unter 04 21 / 8 06 60 zu melden.