Die Polizei sucht nach den Tätern (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe-Dreye. Einbrecher haben in Dreye zugeschlagen und Schmuck sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeutet. Zu der Tat ist es laut Polizei in der Zeit von Sonnabend, 2.45 Uhr, bis Montag, 2.30 Uhr, in der Deichwendung gekommen. Unbekannte verschafften sich durch ein Fenster im rückwärtigen Bereich der Garage gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume nach Diebesgut. Die Polizei Weyhe bittet Zeugen unter der Rufnummer 04 21 / 8 06 60 um Mithilfe.