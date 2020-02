Die Täter erbeuteten einen mit Baubüchern gefüllten Tresor (Symbolbild). (Silas Stein/dpa)

Einbrecher haben auf einem Firmengelände in Dreye zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonntag, 16.45 Uhr, zugeschlagen. Laut Polizei kam es dazu an der Straße Westerfeld. Die Täter verschafften sich durch das Rolltor gewaltsam Zutritt in die Lagerhalle und von dort aus in das Hauptgebäude. Sämtliche Büroräume wurden der Polizei zufolge durchsucht. Die Täter nahmen einen kleinen Tresor mit Baubüchern mit. Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter der Rufnummer 04 21 / 8 06 60 entgegen.