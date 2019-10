Zur Anzeigenaufnahme war noch nicht bekannt, was gestohlen wurde (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Brinkum. Was genau gestohlen worden ist, stand laut Polizei bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Klar ist aber: Zwischen Sonnabend, 18 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, ist ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus an der Feldstraße in Brinkum eingebrochen. Zugang verschaffte er sich gewaltsam durch ein Fenster und durchsuchte dann sämtliche Räume. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04 21 /8 06 60 zu melden.