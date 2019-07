Weyhe-Kirchweyhe. Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in den Döner-Imbiss an der Bahnhofstraße in Kirchweyhe eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Er wurden die Tageseinnahmen im mittleren dreistelligen Bereich aus der Kasse gestohlen, heißt es. Sachdienliche Hinweise zur Ergreifung des Täters nimmt die Polizei in Weyhe unter der Rufnummer 04 21 / 8 06 60 entgegen.