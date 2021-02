Die Einbrecher haben einen Schaden von 3300 Euro angerichtet, teilt die Polizei mit (Symbolbild). (Björn Hake)

Zwischen Sonntag, 6 Uhr, und Montagmorgen, 5 Uhr, ist in der Werner-von-Siemens-Straße in Stuhr in ein Firmengebäude eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, betraten bisher unbekannte Täter das Gelände, schlugen eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Im Inneren wurden vier Stahltüren aufgehebelt und sämtliche Räume durchsucht. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 3300 Euro.