Die Polizei sucht die Täter, die in das Gartenhaus eingebrochen sind (Symbolbild). (Björn Hake)

Moordeich. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend haben unbekannte Täter die Tür eines Gartenhauses auf einem Grundstück in der Zwischenahner Straße in Moordeich aufgehebelt, teilte die Polizei mit. Neben diversem Werkzeug entwendeten die Täter auch zwei hochwertige Pedelecs und ein weiteres Herrenrad. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Stuhr unter 04 21 / 4 27 07 90 zu melden.