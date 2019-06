Die Polizei Weyhe ist noch auf der Suche nach den Einbrechern (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe-Kirchweyhe. Zwischen Sonnabendmorgen, 8.30 Uhr, und Montagfrüh, 6.50 Uhr, sind Unbekannte in die Kooperative Gesamtschule (KGS) in Kirchweyhe an der Hauptstraße eingebrochen. Nach Angaben der Polizei stiegen sie durch ein auf Kipp stehendes Fenster und gelangten an einer Fluchttür ins Gebäude. Dort verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Sekretariat und entwendeten Bargeld. Die Polizei Weyhe bittet um Hinweise unter der 04 21 / 8 06 60.