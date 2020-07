Die Bewohner waren zur Tatzeit im Garten (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe-Kirchweyhe. Zu einem Einbruch in ein Haus an der Straße Scharmarsch in Kirchweyhe ist es am Mittwoch irgendwann in der Zeit zwischen 10 und 13 Uhr gekommen. Wie die Polizei berichtet, gelangten die bislang unbekannten Täter durch eine nicht verschlossene Tür zum Hauswirtschaftsraum in das Haus. Die Bewohner waren zur Tatzeit im Garten. Die Täter stahlen Schmuck und eine Geldbörse und entkamen unerkannt.