Stuhr-Seckenhausen. In eine Lagerhalle an der Diepholzer Straße in Seckenhausen ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag irgendwann zwischen 22.55 und 4.35 eingebrochen worden. Ein bislang noch unbekannter Täter verschaffte sich zunächst durch ein Fenster Zutritt zur Halle, wie die Polizei den Hergang schildert. Er stieg dann in einen Baucontainer ein und entwendete einen Laptop. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Weyhe telefonisch unter 04 21 / 8 06 60 zu melden.