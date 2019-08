Die Täter gelangten gewaltsam durch den Haupteingang in das Haus (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Moordeich. Die Abwesenheit der Hausbewohner haben in der Straße Am Schmiedekamp in Moordeich bislang Unbekannte ausgenutzt, um am Dienstag in der Zeit zwischen 8.15 und 13.30 Uhr „gewaltsam durch die Haupteingangstür ins Haus“ zu gelangen, teilt die Polizei mit. Sie hätten mehrere Räume durchsucht und seien unerkannt entkommen. „Über den Schaden und das Diebesgut liegen noch keine Informationen vor“, heißt es vonseiten der Beamten.