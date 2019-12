Die Täter gelangten über den Garten zur Terrassentür des Hauses (Symbolbild). (Silas Stein/dpa)

Weyhe-Kirchweyhe. Einbrecher haben in Kirchweyhe zugeschlagen. Zwischen Mittwochabend, 18 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7.20 Uhr, stiegen sie in ein Einfamilienhaus an der Kastanienstraße ein. Durch ein Zaunelement verschafften sie sich laut Polizei gewaltsam Zutritt in den Garten und gelangten durch eine Balkontür ins Haus. Die Einbrecher durchsuchten sämtliche Räume nach Diebesgut, wie es von der Polizei heißt. Der Schaden beläuft sich ihr zufolge auf 700 Euro. Die Beamten in Weyhe rufen Zeugen auf, sich telefonisch unter 04 21 / 8 06 60 zu melden.