Ob die Einbrecher etwas mitnahmen, steht noch nicht fest (Symbolbild). (Björn Hake)

Zu einem Einbruch ist es am Dienstag in der Zeit zwischen 6.30 und 18.30 Uhr am Flatterdamm in Melchiorshausen gekommen. Laut Polizeiangaben drangen unbekannte Täter dort in ein Wohnhaus ein. So öffneten sie gewaltsam eine rückwärtige Terrassentür, durchwühlten mehrere Räume und entkamen unerkannt. Ob etwas entwendet wurde, steht laut Angaben der Beamten noch nicht fest. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro beziffert.