Es blieb bei einem Versuch, die Täter verschwanden, ohne in das Haus einzusteigen (Symbolbild). (Daniel Maurer/dpa)

Stuhr-Varrel. Unbekannte haben am Freitag in der Zeit von 9 bis 15 Uhr versucht, in ein Haus am Tempelweg in Varrel einzubrechen. Wie die Polizei jetzt mitteilt, machten sie sich an der Terrassentür des Einfamilienhauses zu schaffen. Es blieb laut Polizei jedoch bei einem Versuch. Geringer Sachschaden sei entstanden.