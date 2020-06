Im Fall des versuchten Einbruchs in eine Tankstelle an der Sudweyher Straße sucht die Polizei nun Zeugen (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe-Sudweyhe. In der Nacht zu Dienstag haben unbekannte Täter gegen 1.40 Uhr versucht, in eine Tankstelle an der Sudweyher Straße einzubrechen. Nach Polizeiangaben wollten sie die Schiebetür dort mit Gewalt aufbrechen, konnten sie aber nur einen Spalt öffnen. Daraufhin brachen die Täter den Versuch ab und flüchteten, teilte die Polizei weiter mit. Hinweise zu den Tätern oder anderen Auffälligkeiten nehmen die Polizeibeamten in Weyhe unter der Rufnummer 04 21 / 8 06 60 entgegen.