Wechsel zehn Jahre nach dem Start: Holger Behrens (von rechts) übernimmt das Vorstandsamt bei Stuhr Plus von Hans-Jörg Becker. Lutz Hollmann unterstützt die Arbeit weiterhin als Schriftführer. (Eike Wienbarg)

Stuhr. Im Frühjahr feierte der Verein Stuhr Plus sein zehnjähriges Bestehen. Seit Beginn bekleidete der Diplom-Ingenieur Hans-Jörg Becker den Vorstandsposten des Vereins, der sich seit 2009 das Energiesparen und die Beratung der Stuhrer Bürger dazu auf die Fahne geschrieben hat. Nun ist aber Schluss für Becker. Auf der Mitgliederversammlung legte er sein Amt aus persönlichen Gründen nieder. Zum Nachfolger wurde einstimmig der Installateur- und Heizungsmeister Holger Behrens aus Moordeich gewählt.

Hans-Jörg Becker blickt dabei auf eine positive Zeit im Verein zurück. „Energiesparen war damals noch nicht in aller Munde“, erinnert er sich an die Anfangstage von Stuhr Plus. Im Februar 2009 gegründet hatten sich die Mitglieder das Ziel gesetzt, die Stuhrer Bürger bei Energiesparvorhaben fachmännisch und vor allem neutral zu beraten. „Wir wollen neutral sein und nicht irgendwelche Produkte verkaufen“, betont der ehemalige Vorsitzende Becker. Er spricht rückblickend von einem „hohen Beratungsbedarf“. So stand die regelmäßige Sprechstunde im Stuhrer Rathaus von Anfang an im Mittelpunkt.

Gleich im ersten Vereinsjahr wurden aber auch schon große Projekte angegangen, erinnert sich Becker. Er denkt dabei zum Beispiel an die Gründung der Genossenschaft Bürger-Energie Stuhr, die damals zwei Photovoltaikanlagen auf den Dächern von Stuhrer Schulen installierte. Ebenso schnell starteten auch die Informationsveranstaltungen unter dem Titel „Haus, Energie und mehr“. „Da haben wir richtig losgelegt“, erzählt Becker. Mit seinen Präsentationen nahm der Verein auch an der Stuhrer Gewerbeschau teil. Später folgte dann unter anderem das „E-Home-Projekt“ gemeinsam mit dem Energieversorger Avacon, bei dem es um die Erforschung neuer Stromnetze und die Verbindung zwischen erneuerbarer Energie und E-Mobilität geht.

„Keine Kilowattstunde geht ins Netz“

Im Jahr 2011 wirkte Stuhr Plus dann an der Erstellung des Stuhrer Klimaschutz-Aktionsprogramms mit, das die Grundlage für den Einsatz eines Klimamanagers in den Gemeinden Stuhr und Weyhe bildete. Ein für viele offensichtliches Projekt war der sogenannte Suntree auf dem Parkplatz des Stuhrer Rathauses. Dort können Elektroautos mittels Sonnenenergie aufgeladen werden. Unter anderem wird die Einrichtung auch für das E-Mobil der Gemeindeverwaltung genutzt. Der restliche Strom geht in das benachbarte Haus der Stuhrer Feuerwehr oder ins Rathaus. „Keine Kilowattstunde geht ins Netz“, so Becker. Der regenerative Strom komme ausschließlich der Reduzierung des Energieverbrauchs der Gemeinde zugute.

Stuhr Plus als Verein sei auch immer wichtig zum Austausch von Know-How gewesen. So agierte die Gruppe an den Schnittstellen der einzelnen handwerklichen Gewerke, erklärt Becker die interne Funktion der Runde. Stuhr Plus verstehe sich als Ansprechpartner für Bürger, Betriebe und auch Experten, sagt er.

Im kommenden Jahr könnten dann vor allem die neuen Regelungen des Gebäude-Energie-Gesetzes interessant werden, sagt Hans-Jörg Becker. Der 69-Jährige wird diesen Prozess aber nicht mehr in der ersten Reihe von Stuhr Plus verfolgen. „Für das Thema brenne ich nach wie vor“, berichtet er. „Zehn Jahre sind aber eine lange Zeit“, resümiert Becker. „Der Verein wird dringend, dringend gebraucht“, betont er. Gerade weil Stuhr Plus so gut wie einzigartig in der Region sei. So kommen interessierte auch aus Nachbarkommunen und -landkreisen.

Um seine Nachfolge macht sich Becker allerdings keine Gedanken. „Er kennt den Verein aus dem Eff-Eff“, sagt der ehemalige Vorsitzende über den neuen Vorsitzenden Holger Behrens. Dieser ist ebenfalls Mitglied der ersten Stunde bei Stuhr Plus. „Ich sehe es nicht als Pflichtprogramm, sondern mache es gerne“, sagt Behrens über seine Motivation. Für ihn stehe der Klimaschutz im Mittelpunkt seiner Arbeit. Auch er betont die Neutralität von Stuhr Plus.

Ein besonderes Augenmerk möchte Behrens auf die Förderung des Umbaus und der Sanierung von Gebäuden legen. Dabei gehe es um die Verbindung von „Gebäudehülle und -technik“, sagt Behrens, der in Moordeich einen eigenen Betrieb führt. Hinzu kämen Aspekte der E-Mobilität. „Ich werde versuchen, es auch zehn Jahre zu machen“, sagt er schmunzelnd mit Blick auf die lange Amtszeit seines Vorgängers Hans-Jörg Becker. Unterstützt wird Behrens bei seiner ehrenamtlichen Tätigkeit an der Spitze des Vereins von seiner zweiten Vorsitzenden Anna Tamsen, Schriftführer Lutz Holmann und Kassenwart Alfred Cohrs. „Wir suchen auch noch interessierte Bürger und Unternehmen“, lädt er Interessierte ein, sich in den derzeit 20 Mitglieder zählenden Verein einzubringen.

Für Stuhrs Wirtschaftsförderer ist die Arbeit von Stuhr Plus ein „Leuchtturm“ für die Gemeinde. „Wir als Gemeinde sind stolz darauf“, sagt er. „Klimaschutz passiert nicht in Berlin. Wir müssen hier vor Ort Basisarbeit leisten“, betont der Wirtschaftsförderer weiter. Die Aufgaben gerade im Hinblick auf den Klimaschutz seien nicht kleiner geworden.

Wer Interesse an der Arbeit des Vereins Stuhr Plus hat, findet weitere Informationen auf der Internetseite www.stuhr-plus.de, telefonisch unter der Rufnummer 04 21 / 80 90 21 26 oder per E-Mail an info@stuhr-plus.de. Die Sprechstunde des Vereins findet jeden Donnerstag in der Zeit von 17 bis 18 Uhr im Stuhrer Rathaus an der Blockener Straße 6 statt. Der Eintritt ist frei, der Besuch sollte vorher über die Internetseite oder telefonisch angemeldet werden.