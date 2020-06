Wechsel an der Spitze der Regionaldirektion Sulingen-Verden des LGLN: Helmut Weiß (links) gibt die Leitung an Thomas Schaefer ab. (Michael Galian)

Landkreis Diepholz. „Vor 17 Jahren klingelte mein Telefon. Ich war neu in der Verwaltung und sah eine Sulinger Nummer, die mich in den kommenden Jahren noch unendliche Male anrufen sollte. Helmut Weiß war dran, wir kannten uns nicht. Aber ich wusste schon damals, dass er ein sehr verlässlicher Mensch ist. Und das hat die Arbeit mit ihm in den vergangenen Jahren wahnsinnig angenehm gemacht“, sagte kürzlich der Präsident des Landesamtes für Geoinformationen und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), Michel Golibrzuch, bei der Verabschiedung von Helmut Weiß, dem langjährigen Leiter der Regionaldirektion Nienburg-Verden.

17 Jahre später verlässt der 67-Jährige das LGLN und spricht mit Wehmut zu seinen Mitarbeitern: „Ihr seid ein ganz tolles Amt, das eine ganz tolle Leistung erbracht hat. Wir sind eine Institution im Landkreis. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit.“ Nach 45 Dienstjahren verabschiedet sich Weiß in den Ruhestand. Thomas Baudewig, Leiter des Katasteramtes Syke, betont: „Die Mitarbeiter haben Ihnen vertraut. Sie haben auch die weichen Themen, wie das Gesundheitsmanagement oder die Schulungen, beherrscht.“

Weiß lenkte fast zwei Jahrzehnte die Geschicke der Landentwicklung/Agrarstruktur beziehungsweise Vermessungs- und Katasterverwaltung in den Landkreisen Diepholz, Nienburg, Heidekreis und Verden. "Durch seinen Abschied verliert nicht nur das LGLN eine prägende Führungskraft, auch die Kommunen profitierten von seinem Engagement und der Leidenschaft für den ländlichen Raum. Unzählige Flurbereinigungen, Dorferneuerungs-, Wegebau-, Naturschutz- und Naherholungsprojekte in den Landkreisen Diepholz und Nienburg sind mit dem Namen Helmut Weiß verbunden“, heißt es in einer Pressemitteilung des LGLN.

Golibrzuch verabschiedete Weiß mit herzlichen Worten: „Es ist ein Jammer, dass wir Sie nicht in dem geplanten großen Rahmen, mit Ministern, berührenden Reden und viel Applaus verabschieden können. Wobei selbst dieser Rahmen nicht gereicht hätte, Ihre Lebensleistung angemessen zu würdigen.“

Anschließend warf Golibrzuch aber auch direkt wieder den Blick in die Zukunft und sprach zu Thomas Schaefer – dem neuen, starken Mann auf der Kommandobrücke der Regionaldirektion Sulingen-Verden. „Ich habe es kaum für möglich gehalten, einen Nachfolger zu finden. Aber als wir uns kennengelernt haben, wusste ich direkt, dass er ein Guter ist. Er ist keiner der alten Führungskräfte, sondern ein wahnsinnig kommunikativer Mensch.“ Weiß ergänzte: „Der Schaefer kann das noch viel besser als ich.“ Sein Nachfolger ist kein Unbekannter im LGLN und genießt sowohl fachlich als auch menschlich einen guten Ruf. Der Präsident, die Beschäftigten und Weiß sehen in dem 42-Jährigen eine Idealbesetzung für die Leitung der Regionaldirektion Sulingen-Verden, heißt es vonseiten des LGLN.

Der gebürtige Bremer steigt mit Respekt in die großen Fußstapfen seines Vorgängers und möchte das von Helmut Weiß Erreichte konsequent weiterführen. „Auch wenn mir schon geschrieben wurde, dass ich niemals in die Fußstapfen von Helmut Weiß treten könnte“, sagte Schaefer schmunzelnd, „freue ich mich auf Sie als innovatives Amt“.

Vor gut zwei Jahren übernahm Schaefer die Leitung der Zentralen Aufgaben am Stammsitz des LGLN in Hannover und damit unter anderem die Verantwortung für Personal und Haushalt im gesamten Landesamt: „Ich kann sagen, dass die in Hannover nicht glücklich darüber sind, dass er nach Sulingen geht. Ich bin überzeugt davon, dass Thomas Schaefer hervorragend in diese Regionaldirektion passen wird“, sagt Golibrzuch.

Schaefer hat nun die Verantwortung für gut 200 Beschäftigte und Auszubildende, die in den sechs Katasterämtern in Sulingen, Fallingbostel, Nienburg, Soltau, Syke und Verden arbeiten. Sie achten darauf, dass die 600 000 Gebäude und 600 000 Flurstücke mit 2,5 Millionen Grenzpunkten in den Landkreisen Diepholz, Heidekreis, Nienburg und Verden aktuell und penibel im Liegenschaftskataster nachgewiesen werden. Damit wird sichergestellt, dass zum Beispiel niemand ein falsches Grundstück verkauft, ein Haus an der falschen Stelle baut oder einfach eine Grundstücksgrenze verschiebt.

Schäfer leitet ab sofort den Dienstbezirk der Regionaldirektion Sulingen-Verden, der insgesamt 6 000 Quadratkilometer und damit zweieinhalb Mal so groß wie das Saarland ist. „Ich freue mich auf die Herausforderung“, blickt Schaefer optimistisch in die Zukunft, während Weiß zum Abschied von Baudewig noch ein Stück Kreide überreicht bekam: „Damit können Sie endgültig einen Schlussstrich ziehen.“