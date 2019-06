Der TuS Varrel feiert 50-jähriges Bestehen. Das Organisationsteam der Sportwoche: Andrea Feindt (v.l.), Andreas Hundt, Frauke Niebuhr, Michael Rautenberg, Birgit Wrede, Harry und Wolfgang Kretschmer. (Niklas Golitschek)

Stuhr-Varrel. „Da ist man natürlich stolz drauf“, sagt Wolfgang Kretschmer, erster Vorsitzender des TuS Varrel, wenn er an die Entwicklungen des TuS seit der Gründung im Jahr 1969 denkt. „Es ist ohne große Probleme immer bergauf gegangen“, berichtet er über den nun 50 Jahre alten Verein.

Eben das viel der Turn- und Sportverein nun mit allen Varrelern feiern. Zwischen dem 15. und 22. Juni werden sich deshalb mehrere Abteilungen mit ihren Angeboten präsentieren und zum Mitmachen einladen. „Sinn der Sportwoche ist, dass wir uns vorstellen. Wir wollen Nicht-Mitglieder ansprechen und animieren, vorbeizuschauen“, sagt Kretschmer, der als Vereinsvorsitzender die Geschehnisse der vergangenen 22 Jahre beim TuS Varrel entscheidend mitgeprägt hat.

Ganz gleich ob Schach, Fußball, Judo oder Tanzen – während der anstehenden Sportwoche präsentiert sich der Verein mit seinen rund 1300 Mitgliedern vor allem in der Breite. „Wir hatten im Vorjahr schon mal einen Selbstverteidigungskurs, man kann die Grundlagen schnell lernen“, sagt Frauke Niebuhr vom Organisationsteam. Die beiden Tanzkurse wiederum seien als Vorbereitung für die große Jubiläumsparty am Sonnabend, 22. Juni, gedacht. „Die Leute sollen sich am Sonnabend besser bewegen als vor Mittwoch“, schildert Niebuhr und lacht. Ebenfalls als kleine Vorbereitung ist der Grillabend tags zuvor gedacht, bei dem nebenbei auch schon aufgebaut werden soll.

„Der Vorteil ist, dass die Infrastruktur schon vorhanden ist, wir müssen nur noch aufhübschen“, sagt der Vorsitzende Kretschmer zu den Gegebenheiten des Gutgeländes. So kann die Scheune genutzt werden, um die 300 erwarteten Gäste zu bewirten und allen einen Tisch anzubieten. Auch für größere Gruppen sind noch Tickets im Vereinsheim erhältlich. Für musikalische Unterhaltung wird die Band Happy End mit einem fünfköpfigen Aufgebot sorgen. Frank Dziemba wird ein handverlesenes Team zusammenstellen, das für den Anlass geeignete Stücke spielen wird. Freuen darf sich das Publikum dabei etwa auf den hiesigen Schlagzeuger Juri Reckeweg. Frauke Niebuhr verspricht eine Mischung von Rock über Pop bis hin zu Schlagern und Klassikern: „Da ist für jeden etwas dabei.“ Ein weiterer Höhepunkt wird an diesem Abend der Auftritt der Showturngruppe Berne sein.

Veranstaltungen in diesem Umfang wie bei der Sportwoche sind auch für Frauke Niebuhr und Wolfgang Kretschmer keine Selbstverständlichkeit. „Eine spartenübergreifende Fete ist immer etwas Besonderes. Die kriegt man nicht so einfach hin. Deswegen freuen wir uns, wenn das gelingt“, sagt Kretschmer. Für den Zusammenhalt im Verein sei das immer von großer Bedeutung. Wieso? Das beantwortet Frauke Niebuhr, schon seit ihrer Kindheit Mitglied beim TuS Varrel: „Es erfüllt mich mit Freude, wenn ich zum Beispiel meine alte Gymnastiklehrerin sehe und sie mit über 80 Jahren immer noch aktiv im Vereinsleben ist. Das ist Gemeinschaft.“ So eine Jubiläumsparty sei immer auch Gelegenheit, alte Bekannte wiederzusehen.

Angesichts dieser guten Stimmung ist Wolfgang Kretschmer auch nicht Bange, wenn er an die nun bevorstehenden Jahre denkt. „Ich bin sehr zufrieden mit den letzten 50 Jahren und optimistisch für die Zukunft. Beständigkeit ist ein Markenzeichen des TuS. Wir sind auch finanziell gesund“, sagt er. Mit entsprechend gutem Gewissen kann er also im kommenden Jahr nach 23 Jahren im Vorstand den Generationenwechsel einleiten: „Das ist schon geregelt und wird geräuschlos vonstatten gehen.“

Doch bis dahin stehen auch nach der Sportwoche noch ein paar weitere Höhepunkte auf dem Programm: Wenn Ende Juli die Freunde aus Frankreich zum 43. Mal zu Besuch sind, soll die neue Boule-Anlage eingeweiht werden. Auch ein Fußballturnier der Herren steht im kommenden Monat noch an.



Restkarten für die Jubiläumsparty des TuS Varrel am Sonnabend, 22. Juni, ab 20 Uhr (Einlass und Sektempfang ab 19.30 Uhr) in der Scheune auf Gut Varrel gibt es zum Preis von 15 Euro im Vorverkauf im Vereinsheim in der Wassermühle und bei den Übungsleitern.

Weitere Informationen

Das Programm der Sportwoche:

Sbd., 15. Juni, 10-13 Uhr: Turnier F II-Jugend (Sportplatz; kein Mitmachprogramm)

So., 16. Juni, 10-13 Uhr: Turnier G II-Jugend (Sportplatz; kein Mitmachprogramm)

Di., 18. Juni, 15.30-19.30 Uhr: Schachturnier (Gutshaus)

Di., 18. Juni, 18.30-20 Uhr: Judo-Selbstverteidigung (Gymnastikhalle I)

Mi., 19. Juni, 19-21 Uhr: Volleyball (Turnhalle, Grundschule)

Mi., 19. Juni, ab 20 Uhr: Darts (Vereinsheim)

Do., 20. Juni, 17-18.30 Uhr: Leichtathletik (Gutsscheune)

Do., 20. Juni, 19-20.30 Uhr: Discofox-Schnupperkurs (Gymnastikhalle I)

Do., 20. Juni, 20.30-22 Uhr: Discofox-Schnupperkurs (Gymnastikhalle I)

Fr., 21. Juni, 17-18 Uhr: Tischtennis für Jugendliche (Turnhalle, Grundschule)

Fr., 21. Juni, 17-18 Uhr: Zumba für Kids (Gymnastikhalle I)

Fr., 21. Juni, 18-19 Uhr: Zumba-Fitness (Gymnastikhalle I)

Fr., 21. Juni, 18-22 Uhr: Grillen für alle (Vereinsheim)

Sbd., 22. Juni, 10-16 Uhr: Turnier E I-Jugend (Sportplatz; kein Mitmachprogramm)

Sbd., 22. Juni, ab 20 Uhr: Jubiläumsparty