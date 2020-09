Betriebsleiter Markus Kuske bereitet das Freibad bereits für den Winter und damit die Schließung vor. (Maike Plaggenborg)

Der Herbst kommt, die Gäste gehen: Das Weyher Freibad hat das Ende einer besonderen Saison inzwischen ausgerufen. Besonders war sie, weil der Betrieb unter Corona-Bedingungen eine für alle Beteiligten neue Situation darstellte. Die Gemeinde und der Betriebsleiter Markus Kuske blicken auf dennoch zufriedenstellende Zahlen zurück.

Gemeindesprecher Sebastian Kelm sprach von einer Freibadsaison, „die in die Geschichte eingehen wird“ und die sich „hoffentlich nicht wiederholt“. Noch auf die Monate März und April zurückgeblickt schien der Gedanke an eine Öffnung angesichts der Ausbreitung des Coronavirus nicht möglich. Doch es kam anders und das Freibad konnte wieder besucht werden. Dabei spielten insbesondere auch die eingeschränkten Reisemöglichkeiten während der Sommerferien den Betreibern in die Karten. Für die „eng verkürzte Saison“ lässt sich nun eine Besucherzahl von genau 25 748 verkünden. Diese sind im Zeitraum 15. Juni bis einschließlich 20. September gezählt worden. Seinerzeit hatte das Bad unter entsprechenden Auflagen, darunter einer vorgegebenen Wegführung im Gebäude, Maskenpflicht draußen und eingeschränkter Nutzung der Sanitäranlagen geöffnet und am Ende den Betrieb wegen der noch hohen Temperaturen um eine Woche verlängert.

Ein Viertel der Zahlen vom Vorjahr

Knapp 26 000 Besucher – „das war rund ein Viertel des Ergebnisses vom Vorjahr“, bilanzierte Kelm. Und das lag bei 100 909 Gästen, was allerdings nicht an den „absoluten Rekord von 2018“ (da waren es 124 784 Badegäst) heranreichte. Hinzu kommt, dass dem Badebetrieb in diesem Jahr zwei Monate fehlten. Kelm: „Dieser Zeitraum 2019 zog immerhin fast 40 000 Badegäste.“ Nun, in 2020, wurden an Erwachsene 6713 Karten, an Kinder 3912 verkauft. Hinzu kommen 1200 Zehnerkarten. Saisonkarten waren nicht im Angebot, weil zu unsicher war, ob der Betrieb nicht doch irgendwann eingestellt werden musste, teil Kelm weiter mit.

„Was die Einschränkungsmaßnahmen angeht, können wir damit zufrieden sein“, schätzt Kuske die Zahlen ein. Zu Beginn seien die Badegäste obendrein noch vorsichtig gewesen. Erst im weiteren Verlauf der Saison habe sich das gebessert. Die Temperaturen betreffend schätzt er den Sommer als eher durchschnittlich ein, aber „zwei Wochen waren wettermäßig extrem gut“.

Probleme hinsichtlich der Umsetzung der Hygieneregeln hat es Kuske zufolge nicht allzu viele gegeben. „Die Maskenpflicht war immer wieder Thema“, sagt er. Ansonsten hätten bei den Einschränkungen alle „super mitgespielt“. Manche Besucher hätten zunächst selbst feststellen müssen, dass die Vorschriften „nicht so kompliziert“ sind. Ähnlich verlief es mit Gästen aus Bremen und Achim, die insbesondere in der letzten Öffnungswoche, als alle anderen Bäder bereits geschlossen hatten, „rübergeschwappt sind“.

In die Entscheidung, das Bad trotz aller Widrigkeiten zu öffnen, ist die Politik früh eingebunden worden, wie Bürgermeister Frank Seidel sagte. Es stellte sich die Frage, das Bad unter Einschränkungen zu öffnen oder eben geschlossen zu halten. Zu öffnen „war im Nachhinein richtig“. Und: „Die Politik hat von Anfang an mitgezogen“ – trotz finanzieller Einbußen. Denn die Einnahmen beliefen sich in 2020 auf knapp 60 000 Euro, was einem Drittel des Vorjahresergebnisses entspricht. Ohnehin aber sei der Betrieb von Bädern immer „ein Zuschussgeschäft“, hieß es – nicht nur in Weyhe, sondern für alle Kommunen.

Während sich das Bad aktuell auf den Winterbetrieb, also Arbeiten rund um das Einwintern, Instandhaltung und auch Urlaubszeit einstellt, läuft der Betrieb in der Lehrschwimmhalle allmählich wieder an. Kuske kündigt die ersten Besucher für diesen Freitagnachmittag an. „Vereine und Öffentlichkeit steigen ganz langsam wieder ein“, sagt der Betriebsleiter, der auch das Becken in Melchiorshausen mit betreut. Für Schulen allerdings sind die Becken noch nicht wieder eröffnet, ergänzt Susanna Clottey vom Fachbereich Bildung und Freizeit, die außerdem mitteilte, dass im kommenden Jahr wohl eine größere Investition im Freibad fällig wird. „Die Filteranlagen könnten 2021 noch Thema werden“, sagt sie. Laut Kuske ist das Material, das regulär nach etwa 20 bis 25 Jahren ausgetauscht werde, bereits seit gut 20 Jahren eingebaut.