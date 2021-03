Stuhr/Landkreis Diepholz. Einige stabile Äste in die Erde bringen und zwischen die so entstandenen Stützen Grünschnitt und Strauchwerk stecken – fertig ist die Benjeshecke und damit ein vielfältiger Lebensraum für Flora und Fauna. Der 1937 in Drakenburg geborene und 2007 in Asendorf verstorbene Hermann Benjes war Landschaftsgärtner, Naturfotograf und Schriftsteller und hat sich mit seiner speziellen Hecke auch im Landkreis Diepholz verewigt. In Stuhr ist sie in Brinkum, in Varrel und am Kuhteichweg in Heiligenrode zu finden, wissen Heiner Segelken und Bernhard Helmerichs vom Naturschutzbund (Nabu) Stuhr zu berichten.

„Das ist eine gute Möglichkeit, um Grünschnitt loszuwerden“, so Segelken. Das Ziel der Hecke sei die Vernetzung von Lebensräumen, ergänzt Helmerichs. „Hermann Benjes' Ideen wirken nach“, sagt er. Anfang der 1980er-Jahre hat Benjes seine Hecke entwickelt. Das Ganze sei aber eher ein Zufallsprodukt gewesen, so die Nabu-Experten. „In den Garten seines Bruders verirrten sich häufig Rehe“, erzählt Helmerichs. Also habe Hermann Benjes Grünschnitt als eine Art Zaun aufgeschichtet, um eine Grenze für das Wild zu schaffen. „Das hat super funktioniert und es sind viel Pflanzen gewachsen, die gar nicht gesät wurden“, so Helmerichs weiter. Später sei Benjes mit seiner Idee durch ganz Deutschland gereist und habe Diavorträge gehalten. Auch ein Buch zu dem Thema habe er veröffentlicht.

Ist eine Benjeshecke erst einmal angelegt, entwickelt sie sich in großen Teilen von selbst. Das ist unter anderem dem sogenannten Plumpskloeffekt zu verdanken. „Ein Vogel setzt sich auf die Hecke und setzt Kot ab“, erklärt Helmerichs das Prinzip. „Wenn der Kot durch die Hecke hindurch bis auf die Erde fällt, können sich die darin enthaltenen Samen entwickeln.“ Der feuchte und schattige Boden sei ein optimaler Nährboden für neue Pflanzen.

Aber nicht nur die Flora entwickelt sich in den Benjeshecken, auch die Tierwelt findet hier Unterschlupf. „Durch das lockere Einstecken des Grünschnitts entstehen Lebensräume für Vögel, Insekten, Kröten, Igel und viele andere Tiere“, erläutert Heiner Segelken. Am Kuhteichweg habe er auch schon den einen oder anderen Hasen beobachtet, der in der Hecke Unterschlupf gesucht habe.

Viel Pflege braucht eine Benjeshecke nicht. Sie muss lediglich alle paar Jahre neu aufgeschichtet werden, da die unteren Schichten mit der Zeit verrotten. Auch für den heimischen Garten sei die Hecke eine optimale Lösung, um neuen Lebensraum zu schaffen, empfehlen die beiden Stuhrer Nabu-Mitglieder.

Der Fantasie seien dabei keine Grenzen gesetzt: Werden frische Triebe als Befestigung in die Erde gebracht, dann treiben sie aus. Baumstümpfe eignen sich ebenfalls als Grundlage. Es besteht auch die Möglichkeit, den Vögeln zuvorzukommen und selbst Pflanzen zu säen. Diese seien durch die Hecke schließlich gut geschützt, so Helmerichs. Welche Art von Holz und Strauchwerk verwendet werden, sei egal. In dem so geschaffenen Lebensraum könne man zudem Steinhaufen oder abgedeckte Strohballen unterbringen, um weitere Unterschlupfmöglichkeiten zu bieten. „Wenn viele verschiedene Lebensräume auf engstem Raum zusammenkommen, verstärken sie sich gegenseitig“, erklärt Bernhard Helmerichs die Idee. Deswegen könne er sich gut vorstellen, Benjeshecken nicht nur im heimischen Garten oder auf Nabu-Flächen, sondern auch im großen Stil an Wald- und Feldrändern anzulegen.