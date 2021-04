Michaela Mumme (rechts) schnippelt, Lena Lipp hält mit der Smartphone-Kamera alles für den gemeinsamen Foodblog "Lela kocht" fest. (Vasil Dinev)

Weyhe. Chili con Carne oder Chili sin Carne, also mit oder ohne Fleisch? Diese Frage stellt sich für Lena Lipp und Michaela Mumme nicht – bei den passionierten Hobbyköchinnen gibt es einfach beides. Der Trick ist, das Rezept auf einer Basis aufzubauen, die später sowohl in eine vegane als auch in eine fleischhaltige Variante verwandelt werden kann. Genau das ist auch das Konzept des Foodblogs mit dem Namen „Lela kocht“ der beiden Weyherinnen.

Kennengelernt haben sich die Frauen vor etwa sechs Jahren beim Sport. Man sei ins Gespräch gekommen, die Chemie habe gestimmt und schnell kristallisierte sich das gemeinsame Hobby heraus. „Wir legen großen Wert darauf, dass wir frische Zutaten zubereiten und immer alles selbst kochen“, betont Lena Lipp. Einen Unterschied gibt es jedoch bei den beiden 35-Jährigen: Mumme lebt aufgrund von Lebensmittelintoleranzen vegan, während Lipp ab und zu auch tierische Produkte zu sich nimmt. Dabei achte sie jedoch auf die Herkunft der Produkte, betont sie.

Bei einem Mädelswochenende im Harz vergangenes Jahr kam den Frauen dann die Idee zu ihrem Foodblog – also einer Internetseite rund ums Thema Essen, deren Inhalte auch auf unterschiedlichen Social-Media-Kanälen zu finden sind. Stets unter dem Namen „Lela kocht“, denn Lela steht für eine Kombination der beiden Vornamen der Frauen.

„Wir wollten experimentieren“, begründet Mumme die Entscheidung, ihre Idee in die Tat umzusetzen. „Wir wollten etwas Neues neben Job und Kindern“, ergänzt ihre Mitstreiterin, die hauptberuflich im Marketing arbeitet.

Vor allem wolle sie zeigen, dass vegane Ernährung ganz unkompliziert sein kann, betont Michaela Mumme, die als Außendienstlerin im Betrieb tätig ist. „Besonders am Anfang, als ich meine Ernährung umgestellt habe, haben viele meiner Freunde befürchtet, dass sie nicht mehr mit mir essen gehen können oder ständig belehrt werden“, so die 35-Jährige. Diesem Vorurteil wollen die beiden Frauen mit ihrem Blog entgegenwirken. „Uns ist die gegenseitige Toleranz wichtig“, sagt Mumme. „Man muss ja nicht beide Extreme leben.“ Ihr Ziel sei es, so zu kochen, dass es am Ende beiden schmeckt.

„Lena ist unser Versuchskaninchen“, sagt Michaela Mumme mit einem Lachen. „Sie muss immer beide Teller probieren.“ So könne sie beurteilen, ob die vegane Variante mit der nicht-veganen mithalten könne. Sei dies der Fall, verzichte sie gerne auf tierische Produkte, betont Lipp.

Wie kommen die beiden Hobbyköchinnen auf ihre Rezeptideen? „Für bestimmte Gerichte entscheiden wir uns saisonbedingt“, erzählt Mumme. So gebe es für den Sommer etwa ein Burger-Special, weil man die Pattys wunderbar auf dem Grill zubereiten könne. Alles andere entstehe beim abendlichen Whats-App-Schreiben und Brainstormen. Als nächster Schritt folge die Aufgabenteilung und der Einkauf der Zutaten. Zum Kochen kommen die beiden Frauen entweder bei Lipp oder bei Mumme zusammen. Dort bereiten sie dann meist direkt drei verschiedene Gerichte zu, die sie später als Menüabfolge essen können, etwa Brot, Suppe und Nachtisch.

Marken wollen sie dabei allerdings nicht bewerben. Deswegen werden die Zutaten im Voraus abgefüllt und für einen besseren Überblick fotografiert. Dann geht es los: „Einer filmt, einer schnippelt“, fasst Mumme die Arbeitsaufteilung zusammen. Für das Kreative sei überwiegend ihre Mitstreiterin zuständig. Wenn auch das Endergebnis abgelichtet ist, wird gemeinsam gegessen. Meist profitieren auch Familie und Freunde von den Kochexperimenten der beiden. „Das gibt direkt Feedback“, so Lipp.

Am Tag darauf werden Bilder, Video und Rezept auf ihrer Internetseite hochgeladen. Über Nachfragen zu ihren Rezepten via Instagram oder Facebook freuen sich die Frauen. „Vieles macht man automatisch“, räumen sie ein. Da könne schon einmal ein Detail verloren gehen.

Dass sie jedoch keine Profis sind, bekommen die Bloggerinnen ab und an zu spüren, wenn sie etwas Neues ausprobieren. Beide müssen lachen, als sie sich an den Versuch erinnern, ziemlich bekannte Karamell-Schoko-Nuss-Bonbons nachzukreieren. „Karamell-Bonbons zu schmelzen, war uns zu einfach“, so Lena Lipp. „Wir wollten alles selbst machen.“ Das Resultat: „Die Bonbons sind uns weggelaufen. Man hätte sie trinken können.“ Beim zweiten Versuch hätte man mit dem Karamell Fenster einschlagen können. Beim dritten Anlauf habe es dann geklappt. Ärgern würden sie sich über ihre Fehler nicht. „Das sind wir auch“, betonen sie. „Es muss nicht immer alles perfekt sein.“

Besonders gut sei ihnen wiederum ein veganes Mousse au Chocolat gelungen, schwärmen die beiden Frauen. Als Mascarpone-Ersatz hätten sie Seidentofu verwendet. „Das Ergebnis kann man vom Original nicht unterscheiden“, findet Lena Lipp. Und: „Diese Variante hat nur die Hälfte an Kalorien.“

Mit ihren Rezepten wollen Lena Lipp und Michaela Mumme ihren Followern auch die Angst vor dem Selbermachen nehmen. Das Meiste sei nicht so zeit- und arbeitsintensiv wie viele denken. „Die Rezepte sollen einfach, schnell und lecker sein“, betont Mumme.

Doch dabei soll es nicht bleiben. Die beiden Frauen haben große Pläne für die Zukunft. „Für unsere Soßen haben wir sehr viel positives Feedback bekommen“, erzählt Mumme. Sie hätten lange überlegt und letztendlich entschieden, dass sie einige ihrer Kreationen zum Verkauf anbieten wollen. Aber: „In der Lebensmittelherstellung gibt es viele Vorgaben.“ So sei es etwa nicht erlaubt, die Leckereien in der heimischen Küche herzustellen. Wenn alles wie geplant läuft, möchten Lena Lipp und Michaela Mumme zum Ende des Sommers einen entsprechenden Online-Shop an den Start bringen. Dort können dann unter anderem vegane BBQ-, Chili-Cheese- oder Currysoßen erworben werden.

Wenn der Shop gut läuft, wollen sich die beiden vielleicht irgendwann ihren größten Traum erfüllen: ein eigenes Café. Dort soll es dann, ganz im Lela-Stil, Gerichte in veganer und nicht-veganer Variante geben. Am liebsten wollen sie ihre Idee in ihrem Wohnort Weyhe verwirklichen. „So etwas fehlt hier“, finden Lipp und Mumme.