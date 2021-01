Katze Miezi muss man einfach ins Herz schließen, sagen die Mitarbeiter des Brinkumer Tierheims. (Tierheim Arche Noah Brinkum)

Stuhr-Brinkum. Aus gesundheitlichen Gründen ist Miezi von ihren Vorbesitzern abgegeben worden. Nun wohnt die Katze im Tierheim Arche Noah. „Die erste Zeit machte uns Miezi Sorgen, sie wollte kaum fressen und zog sich zurück“, so die Auszubildende Juliane Garbade. Vermutlich sei die neue Umgebung verantwortlich, da sich die Katze erstmal an die Brinkumer Einrichtung gewöhnen musste. Mittlerweile ginge es Miezi aber deutlich besser. Sie vertraue nun auch mehr und liebe Streicheleinheiten. Auch spiele sie sogar inzwischen richtig gerne. Ihr Blutwert ergab, dass sie FIV-positiv ist. Dadurch kann sie sich nicht mehr draußen aufhalten. Ein gesicherter Balkon wäre daher wohl wichtig für sie. Man wünsche sich für Katze Miezi ein ruhiges Zuhause, wo sie alleine gehalten werden kann und Aufmerksamkeit bekommt. „Sie ist eine ganz liebe, süße Katze, die man einfach in sein Herz schließen muss“, so Garbade noch abschließend. Miezi ist kastriert und im Jahr 2010 geboren.

Weitere Auskünfte zu Miezi gibt es im Tierheim Arche Noah, Rodendamm 10 in Brinkum. Die Mitarbeiter sind montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr unter Telefon 04 21 / 89 01 71 zu erreichen. Besuche der Einrichtung sind derzeit nur nach telefonischer Anmeldung möglich. Weitere Info gibt es im Internet unter www.tierheim-arche-noah.de.