Sind jetzt nur noch zu dritt unterwegs: Die Musiker der Stuhrer Band Lenna kommen in neuer Formation daher. (Sandra Ludewig)

Stuhr. Stillstand kennt die Stuhrer Band Lenna nicht – auch nicht in der Corona-Krise. Dann wird eben improvisiert und von zu Hause aus an neuen Songs gefeilt. Das ehemalige Quartett hat sich zudem neu aufgestellt. Bassist Florian Mitz ist seit ein paar Monaten nicht mehr dabei. Grund dafür seien unterschiedliche Lebenspläne, erzählt Gitarrist und Sänger Tammo Reckeweg. „Unsere Band ist ein ambitioniertes Projekt“, sagt er und weiter: „Wir würden das gerne hauptberuflich machen.“ Dafür müsse man sich immer neue Ziele stecken und diese innerhalb der Band abgleichen. „Wir haben uns während des Abiturs kennengelernt und spielen in dieser Konstellation seit rund vier Jahren“, so Reckeweg weiter. „Irgendwann ändern sich die Lebenspläne.“ Nach einigen Gesprächen habe man sich also geeinigt, etwas zu verändern. Nach diesem Neustart wollen sich Alenna Rose sowie Tammo und Juri Reckeweg auf neue Songs konzentrieren. Ihrem Genre – dem Powerpop – sind sie treu geblieben. „Wir wollen Songs machen, die ins Ohr gehen“, betont der Gitarrist.

Vor einigen Wochen veröffentlichte die nun dreiköpfige Band ihren neuen Song „Helden“, der zwar nach einem Durchhaltelied für die Corona-Krise klingt, als solches allerdings nicht geplant war. Denn geschrieben wurde es bereits in der Zeit vor der Pandemie. Unterstützung erhielt die Band dabei von dem Berliner Songwriter Sebastian Kirchner. „Durch Corona hat der Song aber eine neue Bedeutung bekommen“, findet Sängerin und Pianistin Alenna Rose. „Es ist eine kleine Hymne für die Helden da draußen“, sagt Rose. „Man hat ein anderes Gefühl dafür bekommen, wie wichtig die Menschen sind, die sich für andere einsetzen“, findet sie.

Das ist auch im Video zu sehen, das die Band ganz coronakonform gedreht hat. Dafür haben die drei Musiker Video-Material von verschiedenen Organisationen, wie etwa Sea-Watch, dem SOS-Kinderdorf Bremen oder Viva con Aqua erhalten. „Der Song geht nach vorne“, so Rose. Und die nächste Single steht auch schon in den Startlöchern. Diese sei wiederum eine eher ruhige Ballade mit dem Titel „Ohne dich“. Zu hören gibt es sie ab dem 12. März.

Aufgenommen hat Lenna die neuen Lieder bereits Anfang vergangenen Jahres mit dem neuen Produzenten Helge Preuss in Hannover. „Wir wollten damit eigentlich direkt rausgehen“, verrät Tammo Reckeweg. Das sei aber wegen Corona nicht möglich gewesen. Deswegen hat sich die Band entschieden, zu warten. „Wir wollten nicht, dass die Songs einfach verpuffen“, so der 24-Jährige weiter. Schließlich hätte die Band viel Arbeit und Geld hineingesteckt.

Nun stehen die drei Musiker in den Startlöchern, um ihre neuen Songs den Fans und solchen, die es werden wollen, zu präsentieren. Denn im Moment klingen sie ganz genau so, wie sie klingen wollen, sagen sie. „Wenn sich die Situation verbessert, hoffen wir, in ein paar Monaten Konzerte spielen zu können“, sagt Reckeweg. „Dann ist es gut, wenn die Songs noch frisch sind“, findet er. So langsam kämen auch wieder die ersten Booking-Anfragen. „Das motiviert uns“, so Reckeweg. Schließlich seien die E-Mail-Eingänge, was das betreffe, ziemlich leer gewesen im vergangenen Jahr. „Viele Veranstalter haben Corona-Konzepte entwickelt“, erklärt der 24-Jährige. Feste Termine gebe es allerdings noch keine. Gestartet werde erst einmal mit Streaming-Events – also Auftritten, die im Internet übertragen werden. „Vielleicht spielen wir im August auf einem oder zwei kleinen Festivals“, sagt Reckeweg.

Proben für solche Live-Auftritte gab es in den vergangenen Monaten keine. „Wir haben viel am Rechner gearbeitet“, sagt Tammo Reckeweg. „Wenn wir wieder anfangen, zu proben, dann werden wir die neuen Songs perfektionieren und unseren alten Liedern ein neues Setup verpassen“, ergänzt er. Das werde das Publikum auch heraushören, ist er sich sicher. „Wir freuen uns, unsere neuen Songs, die während der Corona-Zeit am heimischen Computer und in Videokonferenzen entstanden sind, live zu präsentieren“, fügt Alenna Rose hinzu. Denn sie vermissen es, die direkten Reaktionen aus dem Publikum zu sehen, sind sich die drei einig.

Nicht nur das Live-Erlebnis fehlt, auch finanziell war 2020 ein Einschnitt für Lenna. „Das hat natürlich Einfluss auf unsere Pläne“, sagt Tammo Reckeweg. Schließlich wollen Videos und Helfer bezahlt werden. So entsteht auch das Video zum neuen Song „Ohne dich“ in Eigenregie. „Wir planen eine schöne Story mit zwei Schauspielern aus unserem näheren Umfeld“, verraten die Musiker. Auf das genaue Ergebnis müssen die Fans jedoch noch ein wenig warten.

Ein komplettes Album plant die Band derzeit nicht. „Das Hörverhalten hat sich stark verändert in den vergangenen 20 Jahren“, sagt Tammo Reckeweg. Es würden kaum noch Alben gekauft. „Alles findet auf Streaming-Diensten statt“, so der Musiker weiter. Aus diesem Grund habe sich die Band entschieden, ihre Songs nacheinander herauszubringen. So entstünden keine langen Pausen und der finanzielle Aspekt sei auch nicht ganz unerheblich. Denn ein Album aufzunehmen sei ziemlich teuer. Alle ein bis zwei Monate wollen Alenna Rose, Tammo und Juri Reckeweg künftig einen neuen Song veröffentlichen. „Wir versuchen, Gas zu geben“, sagen sie. Und: „Die Arbeiten zum nächsten Song sind schon zu fast 80 Prozent fertig.“