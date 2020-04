Eine weitere Infektion mit dem Coronavirus hat sich am Dienstag im Kreis Diepholz bestätigt (Symbolbild). (DENIS BALIBOUSE/dpa)

Landkreis Diepholz. Eine neue bestätigte Corona-Infektion hat der Kreis Diepholz am Dienstag vermeldet. Die Zahl der Infizierten liegt somit bei aktuell 54. Insgesamt sind bisher 339 Corona-Fälle im Kreis nachgewiesen worden, 22 Menschen sind gestorben. 263 Covid-19-Patienten sind bislang aus der Quarantäne entlassen worden. Aktuell befinden sich mehr als 110 Menschen in Quarantäne. 21 Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer bestätigten Infektion werden laut Landkreis stationär behandelt. Davon werden drei intensivmedizinisch versorgt, ein Patient wird beatmet. Angesichts der gesellschaftlichen Auswirkungen der Pandemie sagen das Medienzentrum des Landkreises Diepholz in Syke und das Kreismedienzentrum Nienburg den Kinder- und Jugendfilmwettbewerb „Voll abgedreht!“ ab. Schüler hatten wegen der Einschränkungen wenig Möglichkeiten zur Vorbereitung, zudem mussten begleitende Workshops abgesagt werden, so Thorsten Abeling, Fachdienstleiter Bildung beim Landkreis. Der Wettbewerb solle gegebenenfalls 2021 nachgeholt werden. Laut Abeling sollen diejenigen, die bereits einen Film erstellt hatten, eine Anerkennung erhalten.