So könnte das neue Wohngebiet laut Bauträger einmal grob aussehen. (Creativ Bauen & Planen)

Zentral gelegen hinter dem Ärztezentrum Medicum an der Hauptstraße und nur einen Steinwurf vom Rathaus entfernt ist das Baugebiet „Weyhe Mitte I“ tatsächlich. Ganz neu ist der Plan dafür nicht, die Satzung dazu datiert aus dem Jahr 1986. Doch wurde er „bislang innerhalb der südöstlichen Teilflächen nicht gänzlich vollzogen“, wie aus der Vorlage zur öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung und Umwelt am kommenden Dienstag, 12. Februar, hervorgeht. Denn in dieser wird sich ab 18.30 Uhr im Weyher Rathaus die Politik mit einer Änderung des Bebauungsplanes zu befassen haben – mit dem Ziel eines neuen Erschließungskonzepts zum Zwecke der sogenannten Nachverdichtung.

Heißt: Es sollen die Grundlagen geschaffen werden, damit auf der bisherigen Wiese rund 65 Wohneinheiten in Form von Einfamilien-, Doppel- und Kettenhäusern sowie Mehrfamilienhäusern entstehen können. „Umsetzungshindernisse“ machen eine Anpassung des Planes erforderlich, damit hier Wohnbauland entsprechend der gemeindlichen Zielsetzung entstehen kann, wie es heißt.

Nach Gesprächen zwischen Gemeinde, den gegenwärtigen Grundstückseigentümern und einem lokalen Bauträger Creativ Bau wurde laut Vorlage bereits ein städtebauliches Konzept erarbeitet. Für zwei Mehrfamilienhäuser sind demnach etwa 26 kleinere Wohnungen geplant, die unter anderem für Studenten vorgehalten werden können. Die Erschließung des Plangebietes soll über eine zwölf Meter breite Wohnstraße erfolgen, die im Westen an die Geschwister-Scholl-Straße und im Osten an die Straße Rathausplatz anschließen würde. Über einen von der Wohnstraße nach Süden abzweigenden, rund neun Meter breiten Wohnweg wiederum würden die südlichen Flächen erschlossen. Diese Straße soll entsprechend dem Entwurf in eine Wendeanlage münden, an der ein Spielplatz vorgesehen ist. Wohnstraße und Wohnweg sollen mit öffentlichen Parkplätzen sowie erforderlichen Versickerungsanlagen im Straßenseitenraum ausgestattet werden. Und abschließend noch die Einschränkung: „Gemäß bestehendem Baurecht ist für die Gebäude eine Zweigeschossigkeit vorgesehen.“

Der Großteil des Plangebiets ist in dem 2018 gefassten Baulandbeschluss als Potenzial ausgewiesen, so die Verwaltung. Dementsprechend sind 20 Prozent der geplanten Einheiten als geförderter Wohnungsbau zu errichten. Die „Planbegünstigten“ will die Gemeinde zudem durch einen städtebaulichen Vertrag an den Kosten des Änderungsverfahrens sowie der Erschließung beteiligen.