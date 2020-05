Der Landkreis meldet eine Corona-Neuinfektion (Symbolbild). (DENIS BALIBOUSE/DPA)

Landkreis Diepholz. Der Landkreis Diepholz meldet eine Neuinfektion mit dem Coronavirus. Aktuell sind damit 13 Menschen im Kreis infiziert, die Gesamtzahl der Fälle beläuft sich auf 372. 25 Menschen sind bisher in Zusammenhang mit dem Virus gestorben. 334 Patienten konnten aus der Quarantäne entlassen werden. Aktuell befinden sich noch 31 darin. Acht werden zurzeit stationär behandelt, zwei Patienten werden intensivmedizinisch versorgt.

Am Montag ist die Niedersächsische Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus in Kraft getreten. Diese sieht unter anderem die Öffnung weiterer Sport-Einrichtungen vor. So gibt der Landkreis Diepholz einen Großteil seiner Sporthallen unter bestimmten Voraussetzungen wie die Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften sowie die Sperrung der Umkleiden, Dusch- und Waschräume wieder frei. Ein Teil der Sportstätten wird aktuell noch für schulische Prüfungen und Unterricht genutzt. Dieser Schulbetrieb sei vorrangig, heißt es vom Landkreis.