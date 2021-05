Obwohl ihr die Ohren fehlen, kann Katze Panda nach wie vor gut hören. (Tierheim Arche Noah)

Stuhr-Brinkum. Katzendame Panda hat schwere Zeiten hinter sich. „Da sie immer wieder starke Ohrentzündungen hatte, mussten ihr auf beiden Seiten die Ohren amputiert werden", sagt Monique Gawronski vom Brinkumer Tierheim Arche Noah über ihren Schützling. Durch die Amputation habe die Katze aber absolut keine körperlichen Einschränkungen und könne wie ihre Artgenossen gut hören.

Panda lebt erst seit März in der Arche Noah, sie wurde aus einem anderen Tierheim übernommen. In Brinkum ist sie in einer Gruppe mit fünf weiteren Katzen untergebracht. Diese haben sich laut Gawronski inzwischen an die ohrlose Katze gewöhnt. Auch die Kommunikation soll gut laufen. „Panda ist freundlich, verspielt und muss auch noch vieles lernen", so Monique Gawronski.

Die Tierheim-Mitarbeiter möchten Panda ausschließlich als Freigängerin vermitteln, da sie bei gutem Wetter jede Sekunde nutzt, um sich in ihrem Außenbereich aufzuhalten. „Panda würde sich sicherlich auch darüber freuen, wenn sie zu einer Zweitkatze ziehen darf“, erklärt Monique Gawronski. Dies sei aber kein Muss. Die im vergangenen Jahr geborene Katze wurde bereits kastriert.

Weitere Auskünfte zu Panda gibt es im Tierheim Arche Noah, Rodendamm 10, in Brinkum. Die Mitarbeiter sind montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr unter der Telefonnummer 04 21 / 89 01 71 zu erreichen. Besuche der Einrichtung sind derzeit nur nach telefonischer Anmeldung möglich. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.tierheim-arche-noah.de.