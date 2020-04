Das Fortbestehen des Seckenhauser Familienbetriebs Stark ist schon jetzt gesichert: Brenda Stark wird einmal in die Fußstapfen ihres Vaters Olaf Stark treten. (FOTOs: Vasil Dinev)

Stuhr-Seckenhausen. Diese Meldung müsste Olaf Starks Laune extrem heben. Laut einer kürzlich veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa halten 96 Prozent der Deutschen „das Gebäudereiniger-Handwerk in der Corona-Krise für relevant“. Soll heißen: Die Gebäudereiniger halten die heruntergefahrene Gesellschaft mit am Laufen. Und Olaf Stark sitzt sozusagen mittendrin – der 52-Jährige führt mit seinem älteren Bruder Ingo das Familienunternehmen Stark Gebäudereinigung in Seckenhausen.

Dabei steht die nächste Generation bereits in den Startlöchern. Olaf Starks Tochter Branda wird in den kommenden Jahren schrittweise mehr Verantwortung übernehmen. Auch ihr Cousin Adrian, Sohn von Ingo Stark, ist dabei. Er arbeitet bereits im Familienunternehmen. Diese und die kommende Generation hat Verantwortung für derzeit 1050 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie sind in einem Umkreis von rund 120 Kilometern um die Zentrale tätig.

Wer an Gebäudereiniger denkt, hat oftmals noch das Bild der klassischen Fensterputzer im Kopf. Auch diesen Service bietet Stark nach wie vor an. Indes: Gebäudereinigung ist heute viel umfassender und komplexer. Es umfasst jeden Teil eines Hauses, und zwar vom Türknauf über das WC bis zum Büro. Und dann ist da noch die Frage, ob der jeweilige Kunde die Reinigung bestellt oder die mit mehr Aufwand verbundene Desinfektion. Was auch immer es zwischen diesen beiden Polen ist, Geschäftsführer Olaf Stark ist stolz darauf, dass das von seinem Vater Horst gegründete Unternehmen das alles anbieten kann.

Vorgesorgt für den Krisenfall

Vor diesem Hintergrund hat sich Stark Gebäudereinigung auf die Corona-Pandemie besser einstellen können als der Großteil der Wirtschaft. „Uns hat es nicht kalt erwischt“, sagt Olaf Stark. Er fügt hinzu: „Wenn das Virus da ist, kennt es keine Grenzen.“ Weil er gewusst habe, dass die Anforderungen in Sachen Desinfektion kommen werden, habe er palettenweise Desinfektionsmittel, Schutzkleidung und Reinigungstücher geordert.

Und siehe da: Während ganze Branchen ihre Tätigkeit inzwischen eingestellt haben, hieß es in den vergangenen knapp drei Wochen bei Stark, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neu zu disponieren, Dienst- und Zeitpläne neu zu schreiben und vieles mehr. Denn statt der üblichen Reinigung von Betriebs- und Arbeitsstätten sind andere Dienstleistungen gefragt. „Wir haben 300 Leute in der Desinfektion beschäftigt“, erklärt Olaf Stark. Sie sind in Krankenhäusern, Arztpraxen, im Lebensmittel-Einzelhandel oder auch in Flüchtlingsunterkünften tätig.

Stark Gebäudereinigung habe sich zwar auch darauf spezialisiert, dem Covid-19-Virus auf die Pelle zu rücken, meint Olaf Stark. Aber er ist auch so selbstbewusst zu erklären: „Das ist für uns nichts Neues.“ Jetzt sei natürlich der Eigenschutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch wichtiger als sonst, doch die korrekte Desinfektion eines Objekts sei schon seit vielen Jahren eine der nachgefragten Dienstleistungen. Verantwortlich für die Umsetzung des Ganzen sind die jeweiligen Objektleiter. Darüber hinaus gibt es Unterstützung von den beiden Hygienebeauftragten Brigitte Langenbein und Ingrid Schalich.

Was genau die Kunden dabei erwarten können, haben die Fachleute aus Seckenhausen auf einer guten halben DIN-A4-Seite in sechs Punkten leicht verständlich zusammengefasst. Darin lernen die Kunden unter anderem das hauseigene Reinigungs- und Desinfektions-Vier-Farb-System kennen. Außerdem erfahren sie, dass Stark Gebäudereinigung in Sachen Coronavirus nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts arbeitet. Zu den Standards gehören auch die „nachträgliche gründliche Reinigung aller Behälter“ und die „geschlossene Aufbewahrung der grünen Tücher in gesonderten Behältern“.

Besonders am Herzen liegt Olaf Stark der Hinweis darauf, dass die zur Desinfektion benutzten Tücher in „separaten Waschmaschinen mit desinfizierenden Waschmitteln“ gewaschen werden, „damit eine Vermehrung von Mikroorganismen verhindert wird“, wie es in der Kundeninformation heißt. Allein damit seien zurzeit fünf Mitarbeiter in der Seckenhausener Zentrale beschäftigt.

Gleichwohl macht Olaf Stark keinen Hehl daraus, dass durch den plötzlichen weitgehenden Stillstand in Wirtschaft und Gesellschaft sein Unternehmen in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Doch Kurzarbeit anzumelden, kommt für ihn nicht infrage. Olaf Stark betrachtet dies nach eigenen Worten als ein Stück seiner Fürsorgepflicht gegenüber ihnen – frei nach der Erkenntnis, dass das Unternehmen ohne motivierte und qualifizierte Mitarbeiter nicht erfolgreich sein kann.

Angefangen hat das alles im Jahr 1977. Damals macht sich Horst Stark als typischer Einzelkämpfer selbstständig. Olaf Stark absolvierte in einem anderen Betrieb seine Ausbildung und wurde Ende der 1980er-Jahre erster Mitarbeiter seines Vaters, danach legte er seinen Meisterbrief ab und übernahm am 1. Januar 1992 die Leitung des Unternehmens.

Heute führen Olaf und Ingo Stark den Betrieb gleichberechtigt. Aber Branda und Adrian Stark stehen schon in den Startlöchern – die Übergabe an die nächste Generation soll Schritt für Schritt erfolgen.

Auch dann soll das Motto gelten, das für die Starks wichtig ist: Sich immer wieder neu erfinden. Genauso gelte es natürlich wie heute, Fachkräfte an das Unternehmen zu binden, machen Branda und Olaf Stark gleichermaßen deutlich. Dies macht Stark Gebäudereinigung unter anderem als Ausbildungsbetrieb. Zurzeit gibt es nach Angaben von Olaf Stark zehn Auszubildende: Fachkräfte im Gebäudereinigerhandwerk, angehende Kaufleute für Bürokommunikation und Quereinsteiger. Es sind Menschen, die bereits einen anderen Beruf erlernt haben und in sechs bis neun Monaten in einem Crashkurs den Gebäudereiniger-Gesellenbrief erwerben. Ebenso gehören zwei betriebseigene Sicherheitsfachkräfte, das Qualitätsmanagement sowie die Hygiene-Fachkräfte zum Unternehmen.

Die Unternehmensvision formuliert Olaf Stark so: „Wir möchten unseren Kunden mit dem keimfreien Reinigen dabei helfen, dass ihre Mitarbeiter gesund bleiben.“ Und: „Alleine durch den Covid-19-Fall ist vielen bewusst geworden, wie wichtig es ist, sauber zu arbeiten.“