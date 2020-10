Trainer Jacob Menge macht es vor, Tibor Waßmann versucht, sich ebenfalls hochzuziehen. Johanna Holst sieht zunächst zu. (Michael Galian)

Parkour, Calisthenics und Graffiti statt Mathe und Deutsch – so lautet in dieser Woche ein Angebot des Stuhrer Ferienprogramms auf der Funsportanlage am Brunnenweg in Brinkum. Unter dem Motto „Fun, Sport und Action“ nehmen sieben Mädchen und Jungen an dem vielfältigen Hood-Training teil und stellen dabei an fünf Vormittagen ihre Geschicklichkeit, ihre Ausdauer und Geschwindigkeit sowie ihren Teamgeist unter Beweis.

Auf der Graffitiwand aus Beton am Eingang zu dem modernen Funsport-Areal ist seit Anfang der Woche der auffällige Schriftzug „FMMAPJT“ zu sehen. Damit haben Fiete, Marlon, Matze, Anouk, Philipp, Johanna und Tibor ein bleibendes Zeichen gesetzt und ihre Initialen auf kreative Art und Weise hinterlassen. Die sieben Mädchen und Jungen im Alter zwischen sechs und elf Jahren zählen zu den Ersten, die an dem neuen Ferienprojekt der Gemeinde Stuhr in Kooperation mit dem Hood-Training-Team um Jacob Menge und Sebastian Bohn teilnehmen. „Ich dachte zuerst, wir würden die ganze Woche nur Sport machen“, berichtet Johanna Holst. „Aber die Graffiti-Aktion war richtig cool“, ergänzt die Elfjährige, die sich nach eigenen Angaben in den vergangenen Tagen so richtig „ausgepowert“ hat. Das Gleiche bestätigt auch der elf Jahre alte Tibor Waßmann. „Die verschiedenen Ballspiele haben richtig Spaß gemacht“, lautete sein Fazit nach vier Tagen.

„Unser Ziel ist es, die Kids an das vielseitige Training mit dem eigenen Körpergewicht heranzuführen. Während des Ferienprojektes steht aber eindeutig der spielerische Gedanke im Vordergrund“, berichtet Jacob Menge, der seit gut einem Jahr regelmäßig ein offenes 816-Training an den Calisthenics-Geräten auf der Funsportanlage anbietet. „Die meisten Kinder können sich unter den Begriffen Calisthenics und Parkour erstmal nicht so viel vorstellen. Aber nach dieser Woche haben sie einen Eindruck von den Trendsportarten, die sie häufig nur aus Youtube-Videos kennen“, fügt er hinzu. Neben Klimmzügen, Dehnübungen und der Überwindung von Hindernissen stehen bei dem Ferienangebot außerdem Ball- und Bewegungsspiele sowie Entspannungsübungen auf dem abwechslungsreichen Trainingsplan, der sowohl unter freiem Himmel auf der Anlage als auch in der Sporthalle stattfand. „Natürlich wurde auch zwischendurch mal auf dem Kunstrasenplatz gekickt und zum Abschluss machen wir ein Lagerfeuer mit Stockbrot“, berichtet Wiebke Frese vom Jugendtreff Haus am Wall.

Mit sieben Teilnehmern ist die Gruppe dieses Mal recht überschaubar. Das liegt laut Wiebke Frese vom Jugendtreff vor allem an der derzeitigen Corona-Situation. „Wir hätten zwar ohnehin nur 15 Plätze anbieten können, aber einige Eltern haben doch kurzfristig einen Rückzieher gemacht und ihre Kinder wieder abgemeldet“, schildert die Sozialpädagogin, die das Projekt begleitet, die Umstände.

Aus ihrer Sicht ist die Premiere aber trotz der allgemeinen Umstände inklusive der geltenden Abstandsregeln durchaus geglückt. Eine Fortsetzung ist somit nicht ausgeschlossen. „Wir werden das Hood-Training sicherlich in den kommenden Ferien wieder anbieten. Dann würden wir die Altersgrenze vielleicht auch nach oben ausweiten, so dass auch Jugendliche teilnehmen können“, erklärt sie die weiteren Überlegungen.