Bei einigen Ärzten im Landkreis Diepholz werden bereits Corona-Schnelltests angeboten. Der Landkreis möchte die Kapazitäten ausweiten. (Tom Weller/DPA)

Landkreis Diepholz. Jedem Bürger steht pro Woche ein kostenloser Corona-Schnelltest zur Verfügung. Das hat die Bund-Länder-Konferenz Anfang März beschlossen. Die Kosten für den Test übernimmt der Bund. Auch im Landkreis Diepholz gibt es bereits einige Arztpraxen und Apotheken, die die Schnelltests anbieten, berichtet Mareike Rein, Sprecherin des Landkreises Diepholz, auf Nachfrage des WESER-KURIER. Das Land sei aktuell noch in Gesprächen mit der Apotheker-Kammer und weiteren Verbänden, sagt sie mit Blick auf eine mögliche Ausweitung der Testkapazitäten. „Es wird geprüft, ob zukünftig auch das Testzentrum in Twistringen eine Option für die Durchführung von Schnelltests sein könnte“, berichtet die Landkreis-Sprecherin weiter.

Um ein flächendeckendes Angebot für Tests im Landkreis anzubieten, ruft der Kreis ebenfalls dazu auf, weitere Testzentren einzurichten, berichtet die Gemeinde Stuhr, die sich dem Aufruf anschließt. Das heißt, dass neben den bereits bestehenden Vereinbarungen mit den örtlichen Ärzten und Apotheken auch Dritte eine Genehmigung des Gesundheitsamtes für das Angebot von sogenannten Bürgertestungen erhalten können.

Die interessierten gemeinnützigen Träger und Unternehmen müssen dabei aber Voraussetzungen erfüllen. Dazu gehören fachkundiges Personal mit medizinischer Ausbildung oder fachkundige Personen, ausreichende Räume mit Wartebereich und der Möglichkeit zum Lüften, alternativ einen Drive-In mit entsprechenden Parkflächen und die Trennung von Warte- und Testbereich. Interessierte Einrichtungen können sich unter anderem bei der Gemeinde Stuhr telefonisch unter 04 21 / 5 69 51 89 oder beim Landkreis Diepholz melden. Dort gibt es auch weitere Infos. Das Landkreis weist zudem darauf hin, dass die Testkapazitäten je nach Verfügbarkeit eingeschränkt sein können. Für die Organisation seien der Bund und das Land verantwortlich, so Mareike Rein.

Bei folgenden Ärzten im Norden des Landkreises Diepholz werden derzeit unter anderem bereits Corona-Schnelltests angeboten:

Syke: Maren Lueßen, Nordstraße 6 in Syke, Telefon 0 42 42 / 5 06 20; Piet Lueßen, Glockenstraße 7 in Barrien, Mobil 01 74 /9 86 17 18, Telefon 0 42 42 / 7 70 77.

Bassum: Hans-Joachim Böhringer, Syker Straße 10 in Bassum, Telefon 0 42 41 / 23 10; Marcus Fürle, Marie-Hackfeld-Straße 8 in Bassum, Telefon 0 42 41 / 13 12; Holger Theek, Marie-Hackfeld-Straße 8 in Bassum, Telefon 0 42 41 / 24 28; Lür Boisch, Marie-Hackfeld-Straße 8 in Bassum, Telefon 0 42 41 / 13 12; Heinz-Michael Garving, Marie-Hackfeld-Straße 8 in Bassum, Telefon 0 42 41 / 10 12 und 0 42 41 / 10 11; Dominique Bartelheimer, Marie-Hackfeld-Straße 8 in Bassum, Telefon 0 42 41 / 24 28; Sönke Neubauer, Marie-Hackfeld-Straße 8 in Bassum, Telefon 0 42 41 / 23 69.

Bruchhausen-Vilsen: Frank Pellmann, Feldstraße 12 in Bruchhausen-Vilsen, Telefon 0 42 52 / 20 91; Thomas Luley, Feldstraße 12 in Bruchhausen-Vilsen, Telefon 0 42 52 / 20 91; Christian Grabowski, Brautstraße 2 in Bruchhausen-Vilsen, Telefon 0 42 52 / 93 80 30.

Weyhe: Till Ruwisch, Bahnhofstraße 32 in Weyhe, Telefon 0 42 03 / 62 62; André Gutbrod, Handelsweg 2-4 in Weyhe, Telefon 0 42 03 / 7 99 78; Torsten Schlotmann, Hauptstraße 55 in Leeste, 0 42 03 / 8 16 86; Anna Schädel, Krefelder Straße 1-5 in Kirchweyhe, Telefon 0 42 03 / 80 42 20; Stefan Friedrichsen, Krefelder Straße 1-5 in Kirchweyhe, Telefon 0 42 03 / 80 42 20; Viktoria Falke, Alte Poststraße 2a in Weyhe, Telefon 04 21 / 89 31 89; Johnny Bastiampillai, Sudweyher Straße 3 in Weyhe, Telefon 0 42 03 / 57 47.

Stuhr: Stefan Küster, Im Graftwinkel 2 in Varrel, Telefon 0 42 21 / 8 00 94 30; Axel Stoll, Bahnhofstraße 27, Telefon 04 21 / 89 88 80; Soumya Phillip Datta, Bahnhofstraße 21, Telefon 04 21 / 89 56 66; Jens Niemann, Bassumer Straße 20, Telefon 04 21 / 80 20 22; Kai Seebeck, Hauptstraße 46 in Seckenhausen, Telefon 04 21 / 80 33 40; Piet Lueßen, Heiligenroder Straße 37 in Heiligenrode, Mobil 01 74 /9 86 17 18 und Telefon 0 42 06 / 44 58 40; Nina Hartmann, Löwenzahnweg 2 in Neukrug, 0 42 06 / 30 50 30.

Diese Adressen sind der Internetseite www.arztauskunft-niedersachsen.de (Stand: Freitag) entnommen. Dort sind weitere Ärzte aufgelistet, die Corona-Schnelltests anbieten, auch in der direkten Umgebung des Diepholzer Nordkreises.

Sollte ein Schnelltest positiv ausfallen, müssen sich die Betroffen sofort in Quarantäne begeben. Danach muss das Ergebnis durch einen regulären PCR-Test verifiziert werden. Weitere Informationen zum Ablauf gibt es unter www.niedersachsen.de/Coronavirus/Testunghinweise-zur-testung-auf-corona-198156.html.