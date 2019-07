Ein Feuer entdeckten die Einsatzkräfte nicht (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe-Lahausen. Die Ortsfeuerwehren Lahausen und Kirchweyhe sind am frühen Mittwochmorgen gegen 4.06 Uhr alarmiert worden. Grund dafür war ein ausgelöster privater Rauchmelder an der Lahauser Straße in Lahausen, berichtet Pressesprecher Marcel Balk. „Als die ersten Kräfte eintrafen, konnten kein Rauch und kein Feuer gesichtet werden. Nach der Erkundung konnte Entwarnung gegeben werden. Ein Rauchmelder hatte wohl einen technischen Defekt gehabt. Die Bewohner konnten sich nach dem Schrecken wieder beruhigt schlafen legen“, schildert Balk den Einsatz weiter.