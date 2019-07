Um in die Wohnung zu kommen, in der der Rauchmelder piepte, orderten die Feuerwehrleute eine Drehleiter. (Feuerwehr)

Stuhr-Moordeich. Mit reichlich Widrigkeiten hat die Stuhrer Feuerwehr am Sonntagnachmittag bei einem Einsatz in Moordeich zu kämpfen gehabt. Um 14.45 Uhr wurde sie zu einem piependen Rauchmelder in einem Hochhaus alarmiert. Feuer gab es keines, dafür Ärgernisse.

Aufmerksame Nachbarn haben den Rauchmelder in einer Nachbarwohnung gehört, teilte die Feuerwehr weiter mit. Weil auf das Klingeln niemand reagierte, habe sie den Notruf gewählt. Als die Feuerwehr eintraf, wurde die Wohnung im siebten Stock des Hochhauses erneut überprüft. Der Weg dorthin führte für die Einsatzkräfte über das Treppenhaus, weil Fahrstühle im Brandfall nicht genutzt werden dürfen. Aufgrund der hohen Temperaturen war dies für die Feuerwehrleute in voller Schutzausrüstung, auch mit Löschgerät und Werkzeug, ein schweißtreibendes Unterfangen, wie Sprecher Christian Tümena berichtet. Da kein Rauch zu sehen war, entschied sich der Einsatzleiter Rainer Troue im ersten Anlauf dagegen, die Tür gewaltsam zu öffnen. Stattdessen forderte er die Drehleiter aus Brinkum nach, um Zugang über den Balkon zu bekommen und von dort aus die Lage in der Wohnung besser erkunden zu können. So konnte ein Trupp auf den Balkon gelangen und dort ein gekipptes Fenster öffnen und in die Wohnung gelangen. Auch dort wurden weder Feuer noch Rauch festgestellt. Der piepende Rauchmelder wurde entfernt und die Wohnung über den Balkon wieder verlassen.

Der Ärger um den Einsatz war damit allerdings nicht erledigt. Problematisch wurde der Einsatz, so Tümena, durch gesperrte Straßen aufgrund des Triathlons, der zum Zeitpunkt der Alarmierung in Stuhr stattfand. Es habe wegen der Durchfahrt von Feuerwehrleuten in ihren Privatfahrzeugen an einigen Stellen Diskussionen mit dem Absperrpersonal gegeben – entgegen einer zuvor getroffenen Vereinbarung mit den Organisatoren. „Diese Diskussionen haben leider zur Verzögerung des Ausrückens der Feuerwehr geführt“, teilt Tümena mit und zeigt sich erleichtert darüber, dass in diesem Fall keine Menschen in Gefahr waren.

Als nächste Schwierigkeit bei dem Einsatz erwies sich der Mitteilung zufolge eine von einem Anwohner zugeparkte Fläche am Hochhaus. Wegen der Höhe des Hauses und der besonderen Lage seien dort mehrere gesperrte und markierte Flächen für Feuerwehrfahrzeuge, um im Brandfall alle Stockwerke mit der Drehleiter erreichen zu können. Der Anwohner sei freundlich aufgefordert worden, sein Fahrzeug zu entfernen, was er tat. Allerdings: Er zeigte „absolutes Unverständnis und reagierte mit äußerst unflätigen Schimpftiraden“. Aufgrund der Beleidigungen und der Aussage, dass er auch zukünftig dort parken werde, wurde dieser Vorfall zur Anzeige gebracht, heißt es weiter. Der eigentliche Einsatz konnte nach anderthalb Stunden beendet werden.