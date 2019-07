Es wird wieder kollektiv geträllert: Mit dem "Rudelsingen", das schon im vergangenen Jahr auf dem Marktplatz zu Gast war, beginnt "Summer In The City 2019". (Janina Rahn)

Missen möchte diese Veranstaltung keiner der regelmäßigen Besucher mehr – und für viele fängt damit der Sommer erst so richtig an: Die beliebte Reihe "Summer In The City" startet an diesem Donnerstag, 4. Juli, wieder auf dem Marktplatz von Kirchweyhe. Ab 17 Uhr werden zunächst die Leester Nachwuchsband Vanol und die Gruppe Sambrassa aus Stuhr auf der Bühne des WESER-KURIER stehen, ab 20 Uhr steigt dann auf und vor dieser das große "Rudelsingen" mit den musikalischen Masseneinheizern Simon Bröker und Felix Fleischmann. Und alle, die mögen, stimmen bis etwa 22 Uhr mit ein. Eine Änderung kündigt Ines Mannott vom Stadtmarketing für den zweiten After-Work-Donnerstag an: Die Tanzschule Nadine Reiners habe für den 11. Juli absagen müssen, weil in den Ferien zu viele Tänzer verreist seien. Als Ersatz steht aber die deutschsprachige Pop-Rock-Formation Meilentaucher aus Hoya bereit. Und später spielen die Stuhrer Power-Popper von Lenna. Rock'n'Roll mit den Lokalmatadoren von Shy Marona gibt es am 18. Juli, am 25. Juli folgt Rock von Never Too Late aus Bremen. Die Weyher Formation New Jam wird am 1. August in Dreierbesetzung auf dem Marktplatz gastieren, zum Abschluss konzertieren hier am 8. August mit Wednesday Nine sowie Ann Doka & Band zwei weitere Bands aus der Hansestadt. Und in den Pausen legt jeweils DJ Tilow auf. Das Ganze wie immer bei freiem Eintritt und reichlich gastronomischem Angebot.