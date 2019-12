Kennen sich auf der Bühne im Stuhrer Rathaus aus: die Musiker des Bremer Kaffeehaus-Orchesters. (Bayer-Thiemig)

Stuhr. Mit tosendem Applaus bedankte sich das Publikum im Stuhrer Rathaussaal beim Bremer Kaffeehaus-Orchester für einen beschwingten und vergnüglichen Konzertnachmittag. Eine bessere Einstimmung auf das Weihnachtsfest hätte es kaum geben können. Am zweiten Advent war nicht nur der Besucherandrang zur Winterzauber-Winterträume-Aufführung der Frackträger mit weißer Fliege groß, sondern auch die Spannung.

Bei der weihnachtlichen Stimmungsfahrt war so ziemlich alles eingepackt, was dem Publikum lieb und wert war. Das Quintett begeisterte die Angereisten mit einer enormen Bandbreite, nicht nur mit bekannten Hits, sondern auch mit Ohrwürmern wie „Dream Of The Snowflakes“ von Gustav Maria Bachpelz, „Knecht Ruprecht“ oder „The Christmas Waltz“ und „Adeste Fideles“. Stimmungsvoll-adventlich war das „Winter Wonderland“.

Klaus Fischer, der im Konzert mit Flöten, Klarinetten und dem Saxophon beeindruckte, moderierte das umfassende Konzertprogramm in eloquentem Plauderton. Seine Moderationsgeschichten amüsierten und brachten die 200 Gäste – der Rathaussaal war ausverkauft – zum Lachen. Immer wieder waren zustimmendes Kopfnicken und staunende Blicke zu sehen. Ob die Geschichten der Wahrheit entsprachen, bleibt dahingestellt.

Ihm und den Orchesterkollegen Johannes Grundhoff (Klavier), Gero John (Cello), Constantin Dorsch (Violine) und Anselm Hauke (Kontrabass) gelang es überzeugend, ein vielfarbiges Konzertprogramm technisch perfekt inszeniert zu präsentieren. Nichts schien unmöglich, wenn die fünf Musiker zu ihren Instrumenten griffen.

Doch es gab nicht nur Weihnachtssongs zu hören. Mit Leichtigkeit und sichtlicher Spielfreude intonierten die Frackträger – übrigens waren auch einige männliche Gäste sehr elegant angezogen – Kompositionen wie das „Badinerie“, den berühmten letzten Satz aus Johann Sebastian Bachs h-Moll-Suite. Oder die gestandenen Herren entführten die Zuhörer in die Berge: „Highland Cathedral“, ein Werk, das schon ernstlich als neue schottische Nationalhymne im Gespräch war, obwohl es so schottisch gar nicht ist. Die deutschen Komponisten Ulrich Roever und Michael Korb komponierten es 1982. Auf den ersten Blick unbekannte Lieder, die es aber schafften, die Zuschauer in ihren Bann zu ziehen.

Zum Dahinschmelzen gefühlvolle Stimmung verströmte das Stück „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ oder das „Ave Maria“ von Franz Schubert, das mit einem Violinensolo gekrönt wurde. Das hohe künstlerische Niveau der Musiker, die Virtuosität und die perfekte Interpretation waren bezeichnend für dieses perfekt eingespielte Ensemble. Die gelungene Mischung des Konzerts unterstrich das professionelle Orchester mit verschiedenen Potpourris. Mit Leichtigkeit und sichtlicher Spielfreude intonierten die Künstler Kompositionen wie etwa von Georg Friedrich Händel, Franz Schubert, Howard Blake oder Meredith Wilson in ihrer ureigenen Kaffeehaus-Diktion. Dem vorwiegend älteren Stammpublikum gefiel es. Erstaunlich, wie so mancher Zuhörer einen strammen Takt mitwippte.

Stets mit im Gepäck: frisch aufgebrühter Bohnenkaffee oder ein Gläschen Sekt. Das Kaffeehaus-Orchester hält eine Kultur am Leben, die im hektischen Zeitalter von Coffee-To-Go selten geworden ist.

Zum Schluss gab es sehr stimmungsvolle Weihnachtsklänge. Es war der Abschluss eines gelungenen Konzertnachmittags. Wer noch nicht genug hatte, konnte sich eine gekaufte CD signieren lassen, mit den feinen Herren ins Gespräch kommen oder sogar eines der ersten Exemplare der neuen CD „Opus 14“ erwerben.