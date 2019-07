Insgesamt hätte an den Ständen mehr los sein können, doch einige Besucher wussten sich abzukühlen und genossen etwa selbst gemachtes Pesto. (Vasil Dinev)

Weyhe-Kirchweyhe. Sau tot und Reh tot – dafür gibt es am Horn eigene Signale. Diese und weitere präsentierte der Jagdhorn-Corps Weyhe-Stuhr am Sonntagmittag zum Auftakt des Bio-BBQ auf dem Kirchweyher Marktplatz. Doch das Spektrum des Corps war selbstverständlich noch breiter gefasst, die Musiker präsentierten auch traditionelle und moderne Jagdmusik.

Nun liegen Jagd und Grillen thematisch nah beeinander, doch auch Vegetarierer kamen bei dem Markt auf ihre Kosten. Dass es auch fleischlos geht, zeigte etwa Denise Eichler am Stand von Nussbaum-Rohmilchkäse: Sie bot Käse-Gemüsesandwiches an. „Bio-Grillen wird immer interessanter und auch Vegetarisch rückt da in den Blick“, hat sie festgestellt. Da zeigte sie auch gleich, wie das aussehen – und schmecken – kann. Denn klar war auch, dass bei dem heißen Wetter nur bedingt Käse aus dem Sortiment gefragt sein würde. Für die Gäste zeigte sie am Mittag auf der Bühne bei einem Mitmachangebot für Groß und Klein den Prozess von der Milch zum Käse.

Wo eigentlich die Milch herkommt und wie sie hergestellt wird, das zeigten Angela Wilhelms und das Team von Stadt-Land-Plus. An einem Schweizer Übungseuter boten sie einen Melkwettbewerb an, hinzu kam ein Kräftemessen beim Butterschütteln. An ihrem Stand konnten die Kinder dann Clownbrote herstellen und den Produktionsprozess an drei Stationen nachvollziehen. Dabei lernten sie zunächst verschiedene Getreidesorten kennen und sollten anhand des Getreidekorns die Pflanze erraten. Dabei erfuhren auch von den Vorzügen der Vollkorn-Produkte. „Der Keimling und der Rand sind am nahrhaftesten“, führte Wilhelms aus. Sie sollen satter machen, seien gut für die Verdauung und regulierten den Cholesterinspiegel. „Deswegen sollte man mit Vollkorn arbeiten.“

An der zweiten Station drehte sich alles um das Thema Butter. In einem Glas schüttelten die Kinder dann geschlagene Sahne und gaben zuvor selbst gemörserte Kräuter hinzu. „Das ist auch gut bei Hitze, wenn man viel Salz verliert“, erklärte Wilhelms. An einer letzten Station konnten die Kinder dann das Brot beschmieren und aus Möhren und Gurken ein Clowngesicht darauf zaubern.

Doch auch wenn alle gut 20 Aussteller motiviert bei der Sache waren, so machte ihnen doch auch die Hitze zu schaffen. So mancher potenzieller Gast dürfte daher zu Hause geblieben sein oder ein anderes Programm besucht haben. Der Geflügelzuchtverein Syke und die Schäferei sagten ihre Teilnahme deshalb auch kurzfristig ab, wie Organisatorin Ines Mannott erklärte. „Sie wären mit Tieren gekommen. Aber es ist zu heiß, da muss man Verständnis haben. Das wäre zu gefährlich für die Tiere gewesen.“ Auch für das Organisationsteam und die anwesenden Aussteller sei dieser Markt eine „große Herausforderung“ angesichts der hohen Temperaturen.

Die schwierigen Umstände sollten jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich insgesamt um eine runde Veranstaltung handelte, die auch von den Ausstellern durchweg gelobt wurde. Höhepunkt des Programms war ein Live-Grillen mit Profi Michael Hoffmann. „Der Platz ist total schön und gut für Märkte“, sagte etwa Angela Wilhelms von Stadt-Land-Plus, nur schattige Plätze oder Bäume würden bei dem heißen Wetter fehlen. Denise Eichler von Nussbaum-Rohmilchkäse lobte: „Es ist super gemacht, und der Markt ist vielfältig.“

Mit am stärksten gefragt war wegen des Wetters der Stand vom Bremer Biohof Kaemena, der seinen Eiswagen auf dem Marktplatz aufbaute. „Snuten Lekker“ heißt die Bio-Eismarke. „Die Milch kommt komplett vom eigenen Hof“, erzählte Max Wöhlbrandt. Kollege Daniel Hardt ergänzte: „Der gesamte Herstellungsprozess ist bio – auch der Zucker.“ Das sei in der Produktion dann zwar etwas teurer, im Geschmack mache sich das jedoch bemerkbar: „Die Vanille schmeckt man richtig“, nannte er ein Beispiel.