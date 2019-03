Am Dienstag rollte der Bahnverkehr noch regulär über die provisorische Brücke des THW, damit ist vorerst Schluss - bis die neue Ochtum-Überführung komplett angeschlossen ist. (Kelm)

Ein Millionen-Projekt fährt in den Zielbahnhof ein: Die Eisenbahnbrücke über die Ochtum in Dreye ist so gut wie fertig. Ab diesem Mittwoch, 27. März, werden die Gleise an die neu gebaute Stahlbetonbrücke zurückgeschwenkt. Sperrungen hat die Deutsche Bahn für Mittwoch, 0 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, angekündigt. Der Streckenabschnitt zwischen Kirchweyhe und Dreye ist in dieser Zeit nur eingleisig befahrbar, wird also zum Nadelöhr.

Seit November 2017 rollte der Personen- und Güterverkehr zwischen Bremen und Osnabrück über zwei Behelfsbrücken des Technischen Hilfswerkes (THW). Die Arbeiter zerlegten das alte Stahlwerk mit Asbestbeschichtung, das seit 1881 über die Ochtum geführt hatte (wir berichteten), vor Ort. Die Deutsche Bahn hatte für das 13 Millionen teure Projekt zudem eine Umleitungsstrecke parallel zu den Gleisen eingerichtet.

"Da darf jetzt nicht viel schiefgehen"

Nach der Inbetriebnahme der neuen Brücke am Montag, 1. April, beginnt der Abbau der Schaper-Krupp-Brücke, die in Einzelteile zerlegt und für den nächsten Einsatz eingelagert wird. Der nächste Schritt ist die Renaturierung der Fläche, die der Umfahrungsdamm samt Oberleitung in Beschlag genommen hatte. „Der Urzustand wird im restlichen Jahr 2019 hergestellt“, informiert Torsten Rehling vom Bremer Büro HKC Architekten und Ingenieur-Consult, das das Projekt von Beginn an betreut hatte.

Die Arbeiter beginnen mit dem Gleis von Dreye Richtung Bremen, das am Sonnabend befahrbar sein soll. Am Montagmorgen soll dann auch die Strecke in die Gegenrichtung freigegeben werden können. Der Sperrzeit von 54 Stunden, die weit im Voraus festgelegt worden sind, sind zahlreiche Vorarbeiten vorausgegangen, erläutert Torsten Rehling. Zum Schluss wurde es noch einmal stressig, da es zu Verzögerungen gekommen war. Schuld war ein Rechenfehler der Planer. „Der mittlere Teil der Brücke wog nicht 125, sondern 168 Tonnen“. Die Sperrzeiten seien relativ knapp bemessen, um den Ablauf nicht länger als nötig zu stören, sagt Rehling. „Da darf jetzt nicht viel schiefgehen, sonst kommen wir ins Rotieren.“

Während des Umbaus haben Fahrgäste des Regionalverkehrs auf der Strecke zwischen Diepholz und Osnabrück sowie Bremen – Osnabrück mit Verspätungen, veränderten Abfahrtzeiten und sogar Zugausfällen zu rechnen. Auch der Nahverkehr auf dem Abschnitt ist betroffen. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird zudem teilweise eingerichtet. Die Nordwestbahn teilt mit, dass vom 28. März bis 1. April der größte Teil der Verbindungen der RS 2 zwischen Kirchweyhe und Bremen Hauptbahnhof entfällt. Es wird einen Schienenersatzverkehr geben. Des Weiteren kommt es zwischen Twistringen und Bremen Hauptbahnhof bei den verkehrenden Zügen zu veränderten Fahrtzeiten. Laut Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis umfährt der Güterverkehr den Baustellenbereich weiträumig oder nutzt die „Zugpausen während des Personenverkehrs“.

Bereits in den Jahren 2013 und 2014 wurden nach Mitteilung der Deutschen Bahn im Bereich der Umleitungsstrecke „großflächige Untersuchungen der Umgebung durchgeführt und eine Vielzahl von schutzbedürftigen heimischen Tierarten festgestellt“. Das Unternehmen habe zum Schutz der Tiere einen „umfangreichen landschaftspflegerischen Begleitplan“ erstellt. So seien etwa in Zusammenarbeit mit der Nabu Ortsgruppe Weyhe Nisthilfen für Turmfalken installiert worden.

Zur Sache

Fahrplanänderung

Laut Nordwestbahn entfällt im Zeitraum vom 28. März bis 1. April auf der Strecke Twistringen bis Bremen Hbf der größte Teil der Verbindungen der Linie RS 2 zwischen Kirchweyhe und Bremen Hbf. Ersatzweise fahren Busse. Am 30. März und am 1. April startet der Zug 83200 mit der Abfahrt um 4.53 Uhr ab Twistringen bereits um 4.43 Uhr. Zudem verkehren vom 28. März bis 1. April an unterschiedlichen Tagen einzelne Verbindungen ab Kirchweyhe bis nach Bremen Hbf zu späteren Abfahrts- und Ankunftszeiten. Gleiches gilt für die Linie RS 2 zwischen Bremen Hbf und Kirchweyhe auf der Strecke Bremen Hbf bis Twistringen. Am 30. März verkehrt der Zug 82321 mit der Abfahrtszeit um 20.33 Uhr und der Zug 83233 mit der Abfahrtszeit um 21.33 Uhr ab Bremen Hbf ebenso ab dem Bahnhof Dreye mit späteren Abfahrts- und Ankunftszeiten an den Unterwegsbahnhöfen bis nach Twistringen. Am 31. März verkehrt der Zug 83205 mit der Abfahrtszeit um 7.33 Uhr in Bremen Hbf ab dem Bahnhof Dreye mit einer späteren Abfahrts- und Ankunftszeit an den Unterwegsbahnhöfen bis nach Twistringen.