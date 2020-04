Elf weitere Menschen haben sich im Landkreis Diepholz neu infiziert, ein weiterer Mensch ist gestorben. (Jean-Christophe Bott/dpa)

Landkreis Diepholz. Über elf Neuinfektionen im Landkreis Diepholz hat die Kreisverwaltung am Dienstag informiert. In der Region ist am Montagabend außerdem ein weiterer Mensch an der durch das Virus ausgelösten Krankheit Covid-19 gestorben. Die 85-jährige Frau war eine weitere Bewohnerin des Seniorenheims Landhaus Barrien in Sulingen. Sie litt unter schweren Vorerkrankungen und wurde bereits vor der Corona-Infektion palliativ betreut. Insgesamt sind damit im Landkreis Diepholz bisher sieben Menschen in Zusammenhang mit dem Virus gestorben, heißt es. Der Landkreis Diepholz verzeichnet unterdessen 233 bestätigte Covid-19-Fälle – elf mehr im Vergleich zum Vortag (Montag). Aktuell sind 133 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 93 Corona-Patienten konnten inzwischen aus der Quarantäne entlassen werden. Über 270 Personen befinden sich noch in Quarantäne. Dazu zählen sowohl die bestätigten Erkrankten als auch die ermittelten Kontaktpersonen mit erhöhtem Infektionsrisiko. 24 Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer bestätigten Infektion werden zurzeit stationär behandelt, fünf davon intensivmedizinisch versorgt, vier mit Beatmung. In den Gemeinden Stuhr, Wagenfeld und Weyhe gibt es derzeit 29, 5 und 33 Fälle, acht sind es in der Samtgemeinde (SG) Barnstorf, acht und sechs in den SGen Bruchhausen-Vilsen und Kirchdorf, 16 in der SG Altes Amt Lemförde, sieben in der SG Schwaförden, die Städte Bassum, Diepholz und Sulingen haben 16, 22 und 51 Fälle, Syke und Twistringen 17 und elf sowie vier weitere Fälle im Landkreis.