Trotz neuer bestätigter Fälle nimmt der Inzidenzwert im Landkreis Diepholz leicht ab (Symbolbild). (Jean-Christophe Bott/DPA)

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis Diepholz steigt abermals erheblich an. Am Donnerstag meldete die Kreisverwaltung gleich elf Neuinfektionen. Somit beläuft sich die Zahl der Corona-Infizierten derzeit auf 52. Die neuen mitgerechnet, verzeichnete der Landkreis Diepholz bislang insgesamt 492 bestätigte Corona-Fälle. Somit beläuft sich der Inzidenzwert der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner auf 23,51, wie die Kreisverwaltung informierte. Am Mittwoch lag der Wert noch bei 23,98.

Derzeit befinden sich 174 Menschen im Kreisgebiet in Quarantäne, darunter die Erkrankten als auch deren unmittelbare Kontaktpersonen mit erhöhtem Infektionsrisiko. 413 Menschen sind bisher aus der Quarantäne entlassen worden. 27 Menschen starben in Verbindung mit Covid-19. Fünf Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer laborbestätigten Infektion mit dem Virus sind zurzeit in stationärer Behandlung in Krankenhäusern. Davon wird ein Patient intensivmedizinisch versorgt.