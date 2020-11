Die von der positiv auf Corona getesteten Erzieherin betreuten Kinder sowie deren unmittelbare Kollegen sind seit Montag in Quarantäne. Gemeinde und Kita Groß Mackenstedt hatten sie noch vor der Verfügung des Gesundheitsamtes gebeten, zu Hause zu bleiben. (Jens Büttner/DPA)

Stuhr-Groß Mackenstedt. Offenbar hat es am Montag größere Kommunikationsschwierigkeiten zwischen dem Gesundheitsamt des Landkreises Diepholz und der Gemeinde Stuhr gegeben. Dabei handelt es sich um den Fall einer positiv auf das Coronavirus getesteten Erzieherin in der Kindertagesstätte Groß Mackenstedt, deren Träger die Gemeinde Stuhr ist. Wie sich nun herausstellte, war die Einrichtung dem Gesundheitsamt des Landkreises Diepholz jedoch zuvorgekommen und hatte betroffene Eltern noch vor der offiziellen Verfügung bereits am Wochenende gebeten, ihre Kinder vorerst zu Hause zu behalten.

Der Landkreis hatte am Montag zunächst mitgeteilt, dass er am frühen Nachmittag vom zuständigen Gesundheitsamt von der nachgewiesenen Corona-Infektion erfahren habe. Daraufhin habe die Kontaktverfolgung in der Einrichtung aber nicht erfolgen können, weil niemand in der Kita mehr erreichbar gewesen sei. „Die betroffene Erzieherin wohnt nicht im Landkreis, sodass ein anderes Gesundheitsamt zuständig ist. Wir können nur dann tätig werden, wenn ein konkreter Befund vorliegt“, erklärte Landkreis-Sprecherin Mareike Rein die zeitliche Verzögerung.

Fall stellt sich anders dar

Eltern von Kindern, die die Kita in Groß Mackenstedt besuchen, hatten unsere Zeitung nach der Berichterstattung vom Montag darauf aufmerksam gemacht, dass sie bereits am Sonnabend darüber informiert worden seien, dass die Erzieherin positiv auf das Coronavirus getestet und Kontaktdaten an das Gesundheitsamt übermittelt worden waren. Das bestätigt auch die zuständige Fachbereichsleitung bei der Gemeinde Stuhr, Kerstin Frohburg, auf Nachfrage. Die betroffene Erzieherin habe die Kita-Leitung informiert, nachdem sie ihr Ergebnis vom zuständigen Gesundheitsamt am Wochenende erhalten hatte. Die Leitung wiederum hatte daraufhin den Kontakt zur Elternvertretung in die Wege geleitet.

„Inzwischen hat man etwas Erfahrung“, sagt die Fachbereichsleiterin. Dementsprechend seien die Daten der Kontaktpersonen „ersten Grades“, die betreuten Kinder der Erzieherin und ihre direkten Kollegen, per E-Mail an den Landkreis Diepholz übermittelt worden. Zwar könne die Gemeinde offiziell keine Quarantänen anordnen, sie habe die Eltern aber gebeten, ihre Kinder zu Hause zu lassen, mit dem Hinweis, dass sich das Gesundheitsamt des Landkreises Diepholz bei ihnen melden werde. Das war laut Frohburg auch bei den unmittelbaren Kollegen der Erzieherin der Fall – und das sei auch so befolgt worden.

Rechtliche Anordnung nun erfolgt

Inzwischen gibt es eine offizielle Anordnung, wie Frohburg sagte. Und auch vom Landkreis hieß es: „Entsprechende infektionsschutzrechtliche Anordnungen und Testungen wurden am heutigen Dienstag durch das Gesundheitsamt des Landkreises Diepholz veranlasst.“ Da die betroffene Erzieherin auch im Sonderdienst eingesetzt ist, sind laut Frohburg mehr Kinder als nur deren feste Gruppe von der Quarantäne betroffen. Sie betont, dass sie über die nötigen Daten zur Kontaktverfolgung verfügt hätte, das Gesundheitsamt des Landkreises Diepholz sei diesbezüglich am Montag aber nicht an sie herangetreten.

Der Landkreis räumt nun Fehler ein. „Dieses Missverständnis in der Kommunikation ist der aktuellen Situation und dem besonders hohen Arbeitsaufkommen in der Kontaktnachverfolgung geschuldet“, sagt Rein. Das Abrufen der E-Mails und die Kontaktverfolgung per Telefon seien unabhängig voneinander vonstatten gegangen. „Wir haben versucht, die Kita telefonisch zu erreichen und erst später die E-Mail entdeckt“, sagt Rein, die von einer „Flut von E-Mails“ an dem Wochenende spricht. Ihres Wissens nach war die Nachricht der Kita am Sonntag eingegangen. Zu der Kommunikationslücke heißt es vom Landkreis: „Bei zukünftigen Fällen würden wir auf die Gemeinden zukommen und sie mit einbeziehen.“ Grundsätzlich sei die Erreichbarkeit beim Landkreis bezüglich Corona sichergestellt, telefonisch von 6.30 bis 20 Uhr wochentags und sonnabends, darüber hinaus per Notdienst.

Die Betreuung läuft in den übrigen Gruppen des Kindergartens in Groß Mackenstedt derweil weiter, sagt Kerstin Frohburg. Auch dort seien die Eltern am Montag über den Corona-Fall in der Einrichtung informiert worden. Mit der ersten Darstellung des Landkreises sei sie unzufrieden, sehe es doch so aus, als sei es ein Versäumnis der Einrichtung gewesen, den Pflichten zur Nachverfolgung der Infektionsketten nachzukommen. Vielmehr sei jedoch das Gegenteil der Fall. „Es war in dem Fall kein zeitnahes Handeln, sondern unverzügliches Handeln“, betont Frohburg.