Zufriedene Bauherren: Schulleiter Michael Triebs (v. l.), Bürgermeister Niels Thomsen und die Architekten Jens Kruse und Thomas Bode. (Michael Braunschädel)

Rund 16,2 Millionen Euro Baukosten, 13 Bauabschnitte, 24 Sitzungen der AG Sanierung über acht Jahre verteilt – das sind die nackten Zahlen hinter der Sanierung der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Brinkum. Seit dem Jahr 2009 wurde auf dem Gelände am Brunnenweg gebohrt, gehämmert, geschippt, gemischt und angepackt. Am Freitagnachmittag wurde die Mammutaufgabe mit einer offiziellen Feierstunde in der Mensa der Schule abgeschlossen.

Hinter den Zahlen – und das betonten alle Redner – standen in den Jahren aber immer die Menschen. Die Planer um das Architekturbüro Haslob, Kruse und Partner aus Bremen und Architekt Thomas Bode aus Stuhr, die Bauarbeiter der insgesamt 80 an dem Projekt beteiligten Firmen, aber auch die Schüler und Lehrer, die über den Zeitraum hinweg mit den Bauarbeiten leben und lernen mussten. „Der Startschuss war für uns die Sanierung des Dachs des Gebäude A“, erinnerte sich Schulleiter Michael Triebs an den Beginn der Arbeiten.

Optimierung von Abläufen

Im Juni 2010 folgte dann der endgültige Beschluss des Stuhrer Gemeinderates, die Schule umfassend zu sanieren. Dabei drehte es sich laut Triebs vor allem um die energetische Sanierung der Gebäude aus den Jahren 1977 und 1982. Aber auch aus Sicht der Schulorganisation wurde die Sanierung genutzt, um Abläufe zu optimieren. „Die Bedingung der Sanierung war, dass kein allgemeiner Klassenraum verloren geht“, so Triebs. Nach und nach wurden die Bauabschnitte teilweise im laufenden Betrieb vorangetrieben. So wurde unter anderem das Gebäude C aufgestockt um dort den Bio- und Chemiebereich unterzubringen. Die gesamte Außenfassade der Schule bekam ein neues Aussehen, die Dämmung wurde verbessert, und durch Glaselemente wurden die Flure heller und freundlicher.

2013 musste aufgrund von geänderten wirtschaftlichen Bedingungen der eigentlich geplante Investitionsrahmen von 14 Millionen Euro auf 16 Millionen Euro aufgestockt werden, berichtete Stuhrs Bürgermeister Niels Thomsen. Mit den jetzt veranschlagten 16,2 Millionen Euro sei nicht einmal der „Rahmen der Teuerungsrate ausgeschöpft“ worden, sagte Architekt Thomas Bode zufrieden. Beim KGS-Umbau handele es sich um „ein Musterbeispiel, wie eine Sanierung in einem Gebäude sein kann“, so Bode weiter. „So eine tolerante Schule, wir haben nichts davon gehört“, sagte er mit einem Schmunzeln. Gut gelaunt antwortete Triebs: „Wir haben Sie aber gehört.“ So habe er in der Bauzeit viel gelernt. Zum Beispiel, wie lang es dauert, in Stahlbeton zu bohren.

Eine richtig helle Schule

Von dem Ergebnis zeigte sich der Schulleiter aber begeistert. Aus der KGS sei eine Schule geworden, in die viel Licht hereinfließt. „Es ist richtig hell geworden“, sagte Triebs. Auch die baulichen Voraussetzungen für die anstehende Digitalisierung seien mit dem Umbau geschaffen worden. „Raum und Atmosphäre in einer Schule sind Unterrichtsmethoden“, betonte der Pädagoge die Wichtigkeit des räumlichen Umfelds zum Lernen und Arbeiten.

Triebs richtete den Fokus auch auf die eigentliche Zielgruppe der Sanierung: die Schüler. „Dafür tun wir es“, sagte der Schulleiter. So sei die Sanierung nicht nur eine Investition in die nächsten Generationen, sondern auch in die „Friedenssicherung“, schlug er den großen Bogen.

Bürgermeister Niels Thomsen lobte vor allem auch die Zusammenarbeit aller Beteiligten in der AG Sanierung, die den Bau über die Jahre hinweg begleiteten. „Das hat sich bewährt“, befand das Gemeindeoberhaupt. Sonderlob vergab er an Michael Triebs. Er habe die Sanierung in „vorbildlicher Art und Weise“ unterstützt.

Architekt Jens Kruse vom zuständigen Büro sprach von einem „architektonischen Schulcampus“, der in Brinkum entstanden sei. „Wir haben nicht nur eine sanierte Schule bekommen, sondern eine neue Schule“, sagte Kruse.