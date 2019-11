Menschen Kraft zu schenken, mit ihnen ins Gespräch zu kommen – das ist der Hauptantrieb für Mathew Thayil, als Pastor tätig zu sein. Auch, als ihn seine Aufgabe vor 31 Jahren nach Deutschland führte. Nun ist er in seine alte Heimat zurückgekehrt. (Vasil Dinev)

Zwei Koffer, 40 Kilo – das ist alles, was Mathew Thayil aus seinem alten Leben bleibt. Mehr braucht er auch nicht, wenn er sich im Kloster im indischen Bundesstaat Kerala zur Ruhe setzt. Eindrücke, Erlebnisse, Freundschaften wiegen schwerer, als es Besitztümer je könnten. 27 Jahre hat er in Deutschland gewirkt, drei Jahre und zwei Monate in der Emmaus-Pfarrgemeinschaft, die für Syke, Hoya, Bruchhausen-Vilsen, Kirchweyhe und Brinkum zuständig ist. Abschiede sind nichts Neues, gehören schließlich zum Leben, sagt er eine Woche vor der Abreise. Doch dieser eine falle ihm wirklich schwer. „Man hat hier diese starke Freude gehabt“, sagt er. Täglich war Pater Mathew für die Menschen in der Pfarrgemeinschaft da. Es ist ein großes Gebiet, das er und sein Kollege Peter Grunwaldt sich teilten, unterstützt von einem Pastoralreferenten und zwei Gemeindereferentinnen. „Ich habe viele Kilometer hinter mir in den drei Jahren“, sagt Mathew Thayil. Vom Pfarrhaus in Hoya bis zur Kirchengemeinde in Brinkum musste er hin und zurück schnell mal 80 Kilometer zurücklegen.

Mission – mit dem Begriff kann sich Mathew Thayil ganz gut anfreunden. „Es ist auch so“, sagt er. Denn der Glaube überwindet Grenzen, macht vor Ländern und Kontinenten keinen Halt. Seine Familie war immer schon christlich, sagt er. Seit Apostel Thomas die Religion nach Indien gebracht hat, wie sich seit Generationen erzählt wird. Schriftlich fixiert sei das seit rund 1000 Jahren. In seiner Heimat Kerala seien 23 Prozent der Bevölkerung römisch-katholisch, ansonsten leben dort viele Hindus und Muslime. „Fast 100 Prozent der Bevölkerung ist alphabetisiert“, sagt Mathew Thayil.

Der 66-Jährige wollte als junger Mann möglichst viele Aspekte der menschlichen Existenz von Grund auf begreifen. In Indien studierte er neben Theologie daher auch Philosophie, Soziologie, Psychologie und Ökonomie. Seine Priesterweihe erfolgte 1983 im indischen Pala. Mathew Thayil gehört den indischen Karmeliten von der Unbefleckten Jungfrau Maria (Carmelites of Mary Immaculate) an, nach dem Studium war er Generalsekretär beim Oberhaupt seines Ordens. Ein Jahr hatte Mathew Thayil in Indien als Lehrer gearbeitet, ehe er im Auftrag seines Ordens 1988 ins Bistum Essen kam. „Damals gab es gerade Bedarf“, erzählt er. In fünf Pfarreien war er im Bistum Osnabrück tätig, zuletzt in der Emmaus-Pfarrgemeinschaft. Der christliche Glaube in Indien und Deutschland unterscheide sich nur in Nuancen, sagt Mathew Thayil. Die Rolle des Geistlichen werde in seiner Heimat bloß etwas anders gesehen. „Hier ist es ein bisschen freier gewissermaßen. Der Priester ist in Indien höher angesehen.“ Als Gemeindepastor war Mathew Thayil besonders der Austausch von Gedanken, das Spenden innerer Kraft wichtig. Seine Mission aber, sagt er, ist nun zu Ende. Im Kloster wird es ein anderes, zurückgezogeneres Leben.

Alles, was er nicht mitnehmen kann, lässt Mathew Thayil bei seiner Abreise am letzten Oktobertag im Pfarrhaus stehen und liegen. „Eine Familie hat sich bereit erklärt, sich darum zu kümmern“, sagt er, wirkt dabei dankbar und entspannt, lehnt sich in den Stuhl zurück. Sie werden wohl einiges von seinem Besitz spenden. Für Winterkleidung etwa hat er in Indien keine Verwendung mehr. Bücher aber, die möchte Mathew Thayil mitnehmen. „Ich habe versucht, sie in den Koffer zu kriegen. Allein das waren schon 21 Kilo“, sagt er und lacht. Nicht nur von den Mitgliedern seiner Gemeinde, auch von Anhängern seines Ordnens in Deutschland hat sich Mathew Thayil in seiner letzten Woche verabschiedet. Ganz zum Schluss musste er dann den Schlüssel seines Dienstautos abgeben. Bei der Frage, was er denkt, bewegt zu haben, lächelt Mathew Thayil unbeirrt. Er hat sie schon einmal gestellt bekommen, damals, als er im Bistum Essen tätig war. Daher kommt ihm die Antwort leicht über die Lippen: „Für die Leute da zu sein, ihnen etwas von Herzen zu geben – das sind großartige Dinge, die ich tun kann.“