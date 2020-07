Ab Freitag, 31. Juli, füllt sich das Shakespeares wieder mit Leben. Allerdings gibt es wegen der geltenden Abstandsregelungen im Theater-Pub vorerst nur Platz für 50 Gäste. (Michael Braunschädel)

Weyhe-Kirchweyhe. Ein frisch gezapftes Bier oder ein Glas Wein, dazu beste Gesellschaft und Live-Musik – so sah vor der Corona-Pandemie ein nahezu perfekter Abend im Theater-Pub Shakespeares am Weyher Marktplatz aus. Nachdem der beliebte Treffpunkt in den vergangenen vier Monaten wie die meisten Kneipen und Bars allerdings geschlossen bleiben musste, soll er ab diesem Freitag, 31. Juli, ab 19 Uhr nun endlich wieder mit Leben gefüllt werden. Zur Wiedereröffnung steht auch gleich Livemusik auf dem Programm: Das Auftaktkonzert im Shakespeares bestreiten die Blue Tales.

Mit einem detailliert ausgearbeiteten Gesundheits- und Hygienekonzept wagen Heinz-Hermann Kuhlmann, Geschäftsführer des Weyher Theaters und somit auch des Theater-Pubs, und sein Sohn Patrick nun den Neustart im Shakespeares. „Für unsere Stammgäste wird es vielleicht zuerst etwas ungewohnt sein, aber das Wichtigste ist: Wir machen wieder auf und die Künstler können endlich wieder auf die Bühne“, betonen die Verantwortlichen.

Um die gebotenen Abstandsregeln einhalten zu können, ist die Besucherzahl zunächst auf maximal 50 Personen reduziert. Den Gästen stehen dazu ausschließlich Sitzplätze zur Verfügung. „Gruppen mit bis zu sechs Personen können gerne vorab reservieren. Sie werden dann zusammen an einem Tisch platziert“, erklärt Patrick Kuhlmann das neue Konzept. Weitere Sitzmöglichkeiten befinden sich im Thekenbereich und an den Tischen mit Hochstühlen. Die Getränke werden ausschließlich am Tisch serviert.

„An manchen Abenden mit Livemusik hatten wir sonst über 100 Personen im Pub“, erinnert sich Heinz-Hermann Kuhlmann an die Zeit vor Corona zurück. Nun ist er froh, dass ein Stück weit Normalität einkehrt und er die Türen überhaupt wieder aufmachen darf. Den August bezeichnet er dabei zunächst als Testmonat. „Wir müssen schauen, wie die Abstands- und Hygienevorschriften umgesetzt werden und bauen dabei vor allem auf die Vernunft unserer Gäste“, sagt der Geschäftsführer, der für den bevorstehenden Neustart auch noch personelle Verstärkung besorgt hat: „Neben unserem eigenen Personal wird vorerst ein Sicherheitsbeauftragter den Einlass kontrollieren.“

Wenn alles gut läuft und die nächsten Wochen weitere Lockerungen mit sich bringen, hofft Heinz-Hermann Kuhlmann, dass er ab Anfang September auch wieder die zahlreichen Theaterbesucher nach den Vorstellungen auf das eine oder andere Getränk im Pub begrüßen darf. Bis Mitte August öffnet das Shakespeares zunächst nur freitags und sonnabends, ab dem 19. August dann wieder wie gewohnt von mittwochs bis sonnabends. Im Vordergrund soll dabei die von vielen so geschätzte und über Wochen vermisste Livemusik stehen.

„Unser Veranstaltungskalender steht schon fast bis Ende des Jahres“, berichtet Patrick Kuhlmann. Den Anfang macht am Freitag, 31. Juli, das Duo Blue Tales mit akustischer Livemusik „ohne elektronischen Schnickschnack“. Auf der Setlist stehen neben eigenen Liedern auch ausgewählte Klassiker und viele Songs von Bruce Springsteen.

Am Sonnabend, 8. August, steht die One-Man-Band Emanuel auf der Bühne und präsentiert eine Mischung aus Boogie-Woogie, Blues und Rock ‘n Roll. Mit Chris Blevins (Freitag, 14. August) und Mark Bennett (Freitag, 21. August) treten auch in den kommenden Wochen weitere Künstler auf, die für viele Pub-Besucher sicherlich keine Unbekannten sind. Am Sonnabend, 22. August, ist ein Songs & Whispers-Konzert mit Knipp Gumbo vorgesehen und für Freitag, 28. August, haben sich Acoustic Dudes angekündigt. Alle Konzerte beginnen um 21 Uhr. Um 0.30 Uhr wird in stilechter britischer Tradition die Glocke zur „last order" läuten. Der Eintritt ist frei.



Aktuelle Informationen zum Veranstaltungsprogramm gibt es auf der Facebookseite www.facebook.com/ShakespearesTheaterPub. Tischreservierungen sind telefonisch unter der Rufnummer 0 42 03 / 4 39 00 möglich.