Die Bühne für den Auftakt der NDR-Sommertour ist am Freitag auf dem Weyher Marktplatz empor gewachsen. (Vasil Dinev)

Weyhe. Bei Ines Mannott vom Stadtmarketing der Gemeinde Weyhe ist es in dieser Woche im Handy rauf und runter gegangen, wie sie sagt. In den digitalen Gruppen wurden immer wieder Ideen zur Wettaufgabe ausgetauscht, die der NDR zur Sommertour stellte. An diesem Freitagabend um 19.30 Uhr endet die Frist für die Wette, und die Gemeinde hofft auf mindestens 250 als Müller, Bauern oder Bäcker verkleidete Gäste, die obendrein vor einer selbstgebauten Mühlenkulisse singen.

Großen Dank an die vielen Freiwilligen sprach Mannott außerdem aus und berichtet beispielhaft von einem 20-Jährigen, der morgens um sieben zum Bauhof kam, weil er helfen wollte, und erst zehn Stunden später nach Hause ging. „Das schweißt einfach zusammen“, sagt sie. Die Weyher Wette sei die ganze Woche schon, seit sie am Montag bekannt gegeben wurde (wir berichteten), ein Dauerthema, „egal, wo man ist“. Auch die Erste Gemeinderätin Ina Pundsack-Bleith bestätigt: „Es ist eine riesen Dynamik, die da entstanden ist.“

Für alle Verkleideten gilt an diesem Freitag der Treffpunkt um 19 Uhr – „spätestens“, so Mannott – auf dem Marktplatz. Wer keine vollständige Verkleidung hat (drei Teile gelten als Kostüm), dem hilft die Gemeinde aus. „Wir haben 200 Mützen bestellt“, sagt Mannott. Zusätzliche Bäckermützen wurden von Weyhern gebastelt, auch in Aktionen wie im Freibad beispielsweise. Außerdem soll es in der Zeit von 18 bis 19 Uhr Jutesäcke, Getreide und altes Brot als Accessoires zur Verkleidung geben. Ab 19.30 Uhr beginnt die Zählung der Kostümierten. Die Wettteilnehmer müssen außerdem das Lied „Lady In Black“ mit einer selbstgetexteten Strophe samt Refrain singen. Ab 20 Uhr laufe die Tagesschau. Denn die Wette wird in dieser Zeit in der NDR-Fernsehsendung „Hallo Niedersachsen“ live übertragen.

Auf dem Marktplatz, wo an diesem Sonnabend der Aufbau bis 16.30 Uhr erledigt sein soll, sind vier Getränkewagen vorgesehen sowie ein Cocktailstand. Zum Essensangebot an ebenfalls vier Ständen gehören Pizza, Pommes, Gegrilltes und Crêpes. Gebucht werden alle Angebote vom NDR, so Mannott. „Die Gemeinde hat keinen Einfluss darauf.“ Sie weist in Bezug auf Getränkemitnahme auf mögliche Taschenkontrollen hin. Die Mitnahme sei allerdings nicht zu verhindern, „weil das Gelände nicht eingezäunt ist“.

Zur Teilnahme an der Stadtwette ruft neben der Gemeinde auch die SPD Weyhe auf. Für die originellste Verkleidung spendiert sie zwei Saisonkarten für das Weyher Freibad, wie der Ortsverband mitteilt. Als Jury konnten Jasmin Lindenthal, Carsten Hauch und Christiane Blenski von den Werbegemeinschaften und Corinna Bösche von den Gästeführerinnen gewonnen werden. Der Weyher Gewerbering und die Leester Werbegemeinschaft beteiligen sich jeweils mit zwei zusätzlichen Karten, insgesamt gibt es also sechs Karten.

Das Bühnenprogramm des NDR-Sommertourauftakts auf dem Marktplatz in Weyhe beginnt um 17.45 Uhr mit dem Auftritt des Weyhers DJ Darco. Moderieren werden das Programm Kerstin Werner und Arne-Torben Voigts. Zudem wird es unter anderem Auftritte der Weyher Verwaltungsspitze, des Komikers Schüssel-Schorse (18.30 Uhr) sowie im Anschluss ein Musikquiz geben. Um 20.20 und um 22.45 Uhr spielen The Smashing Piccadillys, dazwischen gehen Hot Chocolate um 21.20 Uhr auf die Bühne. Das Programm endet planmäßig um Mitternacht. Der Eintritt ist frei.