Wie man in Rechenzentren Energie spart, soll die Studie zeigen (Symbolbild). (Frank Thomas Koch)

Um den Klimaschutz im Landkreis Diepholz weiter voranzubringen, hat die Kreisverwaltung nach Antrag der Politik Ende 2019 die Firma Target mit einer Fokusberatung als Einstieg in einen strategischen Klimaschutz beim Landkreis beauftragt. Nun hat das Beraterbüro seine Ergebnisse der Ist-Analyse sowie eines Maßnahmenkatalogs in der Sitzung des Ausschusses für Kreisentwicklung und Umwelt vorgestellt. Mit Blick auf das weitere Vorgehen hat sich die Kreisverwaltung nun ein Projekt herausgesucht, das als Erstes weiter verfolgt werden soll: Der Klimaschutz in der landkreiseigenen IT- und Gebäudetechnik. Wie viel Energie man in den Rechenzentren der Kreisgebäude möglicherweise sparen kann, soll nun zunächst eine Potenzialstudie zeigen.

„Die Potenzialstudie beinhaltet im Kern die Analyse der Einsparpotenziale in den Rechenzentren des Landkreises Diepholz auf Basis einer Bestandsaufnahme sowie Vorschläge für Optimierungsmaßnahmen unter Klimaschutzgesichtspunkten“, heißt es dazu im Beschlussvorschlag der Verwaltung. Neben den Rechenzentren des Landkreises sollen dabei auch die IT- und Gebäudetechnik der Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG), des Kreismuseums Syke, der Musikschule, der Feuerwehr- und Rettungswachen sowie der Kreisvolkshochschule überprüft werden. Die Kosten der Studie werden auf rund 45 000 Euro geschätzt, davon könnten aber bis zu 60 Prozent durch Fördermittel abgedeckt werden.

„Wir wollten ein Projekt nehmen, das übersichtlich ist, aber auch einen Effekt hat“, erklärte Kreisrat Jens-Hermann Kleine. Die weiteren Vorschläge zum Klimaschutz, die sich aus der Fokusberatung ergeben haben, könne man dann noch in der Politik diskutieren und schauen, was wie realisiert werden sollte. Dem Vorschlag der Verwaltung stimmte dann auch der Ausschuss einheitlich zu.