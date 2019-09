Der Pilger Wolfgang Schierenbeck ist gedanklich bereits mit seiner nächsten Tour im Juni 2020 beschäftigt. (Michael Braunschädel)

Weyhe-Kirchweyhe. Wenn Wolfgang Schierenbeck aus Kirchweyhe seine Sachen für eine seiner Pilgertouren packt, hat er eine sehr genaue Vorstellung von dem, was wichtig ist und was entbehrlich. So ist es auch mit seiner Zeit. Seiner Reisezeit. „Wenn man berufstätig ist, geizt man mit jedem Urlaubstag“, sagt er. Seit er Rentner ist, geht er und sagt: „Ich wollte immer gehen“ – kürzlich erst von Loccum nach Volkenroda.

„Wenn man geht, muss man sich sehr genau vorbereiten“ – auch mental, meint Schierenbeck. Es ist „der bewusste Abschied vom Alltag und zwar in ein sehr einfaches Leben“. Loccum-Volkenroda: Er hat das ganze Ding durchgeplant, wie er sagt. Das allerwichtigste sei Wasser, Hunger dagegen sei kein Problem, „weil Sie schwitzen ohne Ende“. So gehört zur Tagesration unterwegs eine Banane, ein Apfel und ein „Doppeldecker“. Butterbrote also. Er steckt zwei metallene Trinkflaschen in die Netze außen am Rucksack. Die Kleidung muss leicht sein. Funktionsshirts trägt er beim Pilgern. Hosen, die sich im Nu zu Shorts kürzen lassen oder auch Westen. Sonnencreme muss dabei sein, ein Taschenmesser, Mückenmittel, ein Regencape und so gar nicht zuletzt ein Wanderstock. Ein Kompass gehört zu seinem Equipment, denn Schierenbeck bewegt sich bewusst analog – „ich habe kein Smartphone und kein Google“ – durchs Gelände.

Ein Handy allerdings habe er schon. Morgens und abends telefoniere er mit seiner Frau. „Die weiß, dass ich tagelang alleine durch den Wald gehe, ohne einen Menschen zu treffen“, sagt der Kirchweyher. Dort gebe es Notpunkte, anhand derer man seine Position durchgeben kann. Und sowieso ginge es ohne seine Partnerin nicht: „Ich kann das nur machen, weil meine Frau dahinter steht.“ Die Touren müssen mit ihr abgesprochen sein, meint er. Überhaupt sind Schierenbecks Gänge Vertrauenssache. Nicht sicht-, aber spürbar: sein Glaube. Mit dem Segen des Dortmunder Kirchentags in diesem Jahr macht er sich auf. Und immer, wenn Schierenbeck unterwegs ist, fühlt er sich beschützt.

Neun Jahre ist es her, als der heute 74-Jährige das erste Mal loszieht. Damals startet er mit dem Vionova-Weg auf einer Strecke von 350 Kilometern, im vergangenen Jahr geht er von Porto nach Santiago auf dem Jakobsweg. Dazwischen die Bonifatius-Route von Mainz bis Fulda – knapp 300 Kilometer, dann durch die Sächsische Schweiz, der Saarland-Radwanderweg (420 Kilometer), die Allgäuer Alpen, der West Highland Way in Schottland. Die jüngste Tour geht in diesem Sommer über 370 Kilometer in 14 Tagen von Loccum im Landkreis Nienburg nach Volkenroda in Thüringen. Startschwierigkeiten gehören bei den Pilgertouren dazu, wie er sagt. „Schwache Momente gibt es auf den ersten 100 Kilometern.“ Wenn die rum sind, „dann interessiert es Sie nicht mehr“.

Aber auch stärkende Momente gehören dazu. Als er in Grohnde zu einem Restaurant auf die andere Seite fahren will, machen ihn Menschen darauf aufmerksam, dass die letzte Fähre um 18 Uhr zurückfährt. „Dann müssen sie zurückschwimmen“, hatte man ihm gesagt. Er fuhr nicht, bekam seine Mahlzeit dann aber eben auf jener Seite der Weser. Ein anderes Mal hatte der Fahrer eines Kettenfahrzeugs Schierenbeck seine Hilfe angeboten. „Ich nehme sie mit“, hatte der ihm unterbreitet. „So etwas ist mir immer wieder passiert.“ Die Leute würden es registrieren, wenn Menschen durch ein Land gehen.

Wie es für Schierenbeck weitergeht? Anfang Juni 2020 steht seine nächste Tour an. Im Grunde, so sagt er, fange er jetzt mit der Planung an. „Es wird der Tag kommen, dass ich das nicht mehr machen kann“, schätzt der Pilger seine laufende Zukunft ein. Aber das scheint nicht absehbar. Denn körperliche Probleme habe er keine – weder während noch zwischen den Wanderungen. Bis dahin bleibt er seiner Gewohnheit treu: „Ich mache jedes Jahr eine Tour, so lange wie ich gesund bleibe.“