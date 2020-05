Landkreis Diepholz. Die Lage im Landkreis Diepholz scheint sich augenscheinlich zu entspannen. Die Zahl der aktiven Covid-19-Fälle geht, genauso wie die Zahl der Neuinfektionen, immer weiter zurück. Am Freitag meldete der Landkreis nur eine Neuinfektion sowie 15 aktuelle Corona-Erkrankungen. Trotz aller Lockerungen gelten aber weiterhin strikte Auflagen und Regelungen für den Aufenthalt in der Öffentlichkeit. Die Einhaltung der Maßnahmen wird am kommenden Donnerstag, 21. Mai, auf eine Probe gestellt, wie der Landkreis Diepholz mitteilt, denn dann ist Christi Himmelfahrt – und gleichzeitig Vatertag.

Der Feiertag wird normalerweise von zahlreichen Gruppen genutzt, um Ausflüge, Fahrrad-, Bollerwagentouren oder Planwagenfahrten zu unternehmen. In diesem Jahr muss auf die beliebten Vatertags-Tour jedoch verzichtet werden. „Die Bürgerinnen und Bürger haben sich die Corona-Lockerungen mit Disziplin und Solidarität hart erarbeitet. Für dieses vorbildliche Verhalten möchte ich mich bedanken“, sagt Landrat Cord Bockhop und ergänzt: „Gleichzeitig ist die schrittweise Rückkehr in den Alltag aber auch ein kostbares und vor allem zerbrechliches Gut. Daher appelliere ich nach wie vor an die Vernunft im Umgang mit den Lockerungen. Ich kann durchaus verstehen, dass der Reiz groß ist, sich nach Wochen voller Entbehrungen mal wieder mit Freunden zu treffen, um einfach nur Spaß zu haben. Jedoch kann aus dieser vermeintlichen Leichtigkeit, insbesondere im Zusammenspiel mit Alkohol, auch schnell ein Leichtsinn werden, der letztendlich sogar Leben kosten kann.“

Generell sei jedoch erkennbar, dass sich die Bürger im Landkreis Diepholz an die Vorgaben aus der Rechtsverordnung halten. Die Polizei kontrolliert deren Einhaltung dennoch weiterhin und berät dazu. Die Ahndung der Verstöße erfolgt durch den Landkreis. Dieser hofft auf die Zurückhaltung der Bürgerinnen und Bürger, sodass die Zahl der Infizierten wie bereits in den vergangenen Wochen weiterhin gering gehalten werden kann. Nach einem Höchststand mit 141 Infizierten am 8. April zählt der Landkreis aktuell nur noch 15 akute Fälle.

Um sicherzugehen, dass die Regelungen auch an Christi Himmelfahrt eingehalten werden, wird die Polizei verstärkt kontrollieren. Bei Verstößen gegen die Rechtsverordnung drohen Geldbußen, die es in sich haben, heißt es weiter. So könnte die Bollerwagentour unter Umständen ziemlich teuer werden. Das Bier mit den besten Freunden kostet da schon mal zwischen 50 und 400 Euro – für jede beteiligte Person. Bei Nichteinhaltung des Mindestabstands drohen 150 Euro Bußgeld pro Person, informiert der Landkreis Diepholz. Darüber hinaus ist auch der Betrieb von Schankwirtschaften, wie zum Beispiel im Falle von Bars und Kneipen, untersagt. Grundsätzlich sind an Himmelfahrt keine Speise- und Getränkewagen oder Stände außerhalb eines Gaststättenbereichs zulässig. Bei Verstößen müssen die Betreiber mit empfindlichen Geldbußen, die bis in den fünfstelligen Euro-Bereich reichen, rechnen. „Die Konsequenz, die aber wohl alle am härtesten treffen würde, wäre eine erneute Verschärfung der Regelungen. Denn schon jetzt ist die Wirtschaft angeschlagen, sind Arbeitsplätze gefährdet, Familien angeschlagen und wir alle genervt. Die Lockerungen stehen auf wackeligen Füßen. Für einen festen Stand sind auch in den nächsten Mai-Tagen noch Disziplin, Vernunft und Solidarität gefragt“, erklärt der Landrat abschließend.