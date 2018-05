Durch die Fahrbahnsanierung stehen auf der A1 zwischen Brinkum und dem Dreieck Stuhr nur zwei Spuren in jede Richtung zur Verfügung. (Jonas Kako)

Die Großbaustelle auf der Autobahn 1 zwischen Brinkum und dem Dreieck Stuhr treibt die Zahl der Unfälle weiter in die Höhe. Bereits für 2017 wies die Statistik der Polizei eine Verdopplung im Vergleich zu 2016 aus – und die Zahlen für die ersten vier Monate dieses Jahres deuten eine erneute Steigerung an. Das liegt laut Polizei vor allem daran, dass nach dem Richtungswechsel der Baustelle an der Anschlussstelle Brinkum ein weiterer Brennpunkt hinzugekommen ist.

Im Jahr 2017 haben sich 508 Unfälle auf dem rund sieben Kilometer langen Abschnitt der A1 und den drei Stuhrer Kilometern der A28 ereignet, mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. "Normalerweise ereignen sich zwischen 200 bis 250 Unfälle in diesem Bereich", sagt Werner Johannes, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes bei der Autobahnpolizei Ahlhorn. Von Anfang des Jahres bis Ende April hat die Polizei nun schon 195 Unfälle im Abschnitt zwischen Brinkum und Wildeshausen auf der A1 sowie durch Rückstaus auf der A28 registriert. Dabei wurden 39 Menschen leicht verletzt und zwei schwer. Bei einem Unfall am 6. April bei Wildeshausen ist zudem ein LKW-Fahrer verstorben.

Stau durch Baustellen

Dass die Strecke bis Wildeshausen einbezogen wurde, hat laut Johannes damit zu tun, dass sich bis dahin Stausituationen durch die Baustelle ergeben würden. Der Polizeihauptkommissar geht davon aus, dass die Statistik für das ganze Jahr eine Zahl zwischen 500 und 600 Unfällen ausweisen wird.

Die Unfälle haben vor allem seit dem 8. Februar zugenommen, so Johannes. An dem Tag wurde die Baustelle in Richtung Osnabrück eingerichtet, ab dem 5. März führt der Verkehr komplett über die Richtungsfahrbahn Hamburg, damit die Gegenspur bis voraussichtlich Herbst saniert werden kann. Der Verkehr fließt nun in beide Richtungen über die bereits im vergangenen Jahr sanierte Seite. Es handelt sich laut Johannes nun um eine "schmale zweistreifige" Verkehrsführung. Zudem müssten sich die Verkehrsteilnehmer nun nicht mehr nur am Dreieck Stuhr auf der Hauptfahrbahn einfädeln, sondern auch an der Anschlussstelle Brinkum. "Das ist ein zweiter Brennpunkt", sagt Johannes. Meistens handele es sich um Auffahrunfälle.

Gewöhnungsphase dauert und erhöht Unfallrisiko

Aus Erfahrung weiß er auch, dass es meistens ein wenig dauert, bis sich der Berufsverkehr an die neue Situation gewöhnt hat. In den ersten zwei bis drei Monaten einer neuen Baustelle würde es deshalb eher zu Unfällen kommen. Einen ähnlichen Effekt gebe es in der Ferienzeit und in Wochen mit Brückentagen wie im Moment, weil dann viel ortsfremder Verkehr unterwegs ist. "Und der Urlaubsverkehr ist oft nicht so autobahnerfahren", ergänzt Johannes.

Die Folgen – die zahlreichen Unfälle – machen sich nicht nur in der Statistik bemerkbar, sie sorgen besonders bei den Rettungskräften für vermehrte Einsätze. "Gerade in den vergangenen Wochen war das schon eine erhöhte Belastung", sagt Christian Tümena, Sprecher der Gemeindefeuerwehr Stuhr. Bislang gebe es aber keine Probleme, die Ehrenamtlichen für die Einsätze zu motivieren. Bei den Einsätzen im Baustellenbereich habe sich zudem mittlerweile eine gewisse Routine eingestellt. "Wir haben einen guten Zugang über das Baufeld", fügt Tümena hinzu.

Da Unfälle und die damit verbundenen Bergungs- und Rettungsarbeiten oft lange Staus nach sich ziehen, zerrt das dann auch an den Nerven der anderen Verkehrsteilnehmer. Unaufmerksamkeit und weitere Auffahrunfälle am Stauende könnten dann die Folge sein. Einen Tipp für eine schnelle Umfahrung kann Werner Johannes von der Autobahnpolizei Ahlhorn aber nicht geben, schließlich seien auch an vielen anderen Stellen größere Baustellen.

Der Polizist rät vielmehr dazu, rechtzeitig loszufahren. "Mindestens eine halbe Stunde vorher", sagt er. Antizyklisch zu fahren und aufmerksam Funk zu hören, könne ebenfalls helfen, nicht zu sehr in Stress zu geraten. "Und wenn schon Stau ist, am besten kurz vorher einen Parkplatz ansteuern", so ein weiterer Tipp des Polizisten.