Wegen einer Änderung beim Impfprozedere bekommen 1440 Bürger aus Weyhe neue Post (Symbolbild). (Jens Kalaene/dpa)

Weyhe. Weil das Robert Koch-Institut (RKI) neue sogenannte Anamnese- und Einwilligungsbögen für das Corona-Impfprozedere herausgegeben hat, die seit Mittwoch dieser Woche verwendet werden müssen, bekommen 1440 Weyher neue Impfpost von der Verwaltung. Sie sind aus der Gruppe der 3402 Menschen zwischen 70 und 79 Jahren, die zuletzt in einem Schreiben über die Möglichkeit informiert wurden, sich dezentral gegen Covid-19 impfen zu lassen. Erneut angeschrieben werden nun diejenigen aus der Gruppe der über 70-Jährigen, die für kommenden Montag, 12. April, oder Dienstag, 13. April, bereits einen Termin in der Mehrzweckhalle neben dem Rathaus erhalten konnten.

Wie die Weyher Verwaltung weiter informiert, dienen diese Formulare der Aufklärung des jeweiligen Impfberechtigten sowie der Erfassung der persönlichen Daten. Sie sind vor Ort in der Mehrzweckhalle zu unterschreiben – auch von dem dort beratenden Arzt. Damit durch die aktualisierten Dokumente die Abläufe an den beiden Impftagen nicht verzögert werden und keine längeren Wartezeiten als nötig entstehen, verschickt die Gemeinde die geänderten Bögen vorab zwecks Vorbereitung des Impftermins. Die Schreiben werden seit Donnerstag durch die Gemeindeverwaltung erstellt und versendet. Die mitgeschickten Unterlagen, die auch online auf der Gemeinde-Homepage www.weyhe.de erhältlich sind, sollten möglichst ausgefüllt zur Mehrzweckhalle mitgebracht werden. Diese erhalten jedoch nur Angehörige dieses Personenkreises zwischen 70 und 79 Jahren, die schon einen Termin in Weyhe haben, nicht aber einen solchen im Impfzentrum Bassum wahrgenommen oder zugewiesen bekommen haben. Die Verwaltung betont: Wo die Erstimpfung stattfindet, wird grundsätzlich immer auch die zweite Impfung erfolgen.

Alle Weyherinnen und Weyher, die über 70 sind und trotz Rückmeldung noch keine Einladung erhalten haben, werden am 17. beziehungsweise 18. Mai an der Reihe sein. Sie werden darüber voraussichtlich in der kommenden Woche schriftlich durch die Gemeinde informiert. Von Nachfragen diesbezüglich sollte daher abgesehen werden.

Es dürften angesichts des enormen Interesses – 2683 Menschen aus Weyhe zwischen 70 und 79 haben sich bislang für eine heimatnahe Schutzimpfung angemeldet – darüber hinaus weitere Termine erforderlich sein, teilt die Gemeinde weiter mit. „Der Rücklauf ist wirklich überwältigend. Wir bemühen uns zusammen mit dem Kreis, dass das mobile Impfteam des DRK noch weitere Male zu uns nach Weyhe kommt“, so Bürgermeister Frank Seidel (SPD).